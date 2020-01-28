Caracol TV Artistas colombianos
Últimos días de Leonor González Mina: la enfermedad que apagó la voz de la Negra Grande de Colombia
Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia, vivió sus últimos días en silencio, afectada por el Alzheimer que la llevó a olvidar sus canciones y perder el habla. Este es su Expediente Final.
Andrés Landero, autor de La pava congona: la historia desconocida del rey de la cumbia
Andrés Landero, autor de La pava congona, falleció en el año 2000 dejando un legado musical que sigue vivo en la cumbia. Su influencia trascendió fronteras y su música sigue inspirando.
Música de Garzón y Collazos: la historia detrás de canciones como 'Pueblito Viejo'
Garzón y Collazos, íconos del folclore colombiano, dejaron una huella imborrable con su música tradicional. Sus éxitos, como 'Espumas' y 'Pueblito viejo', mantienen viva la tradición nacional.
Confesión de hermanos de Kaleth Morales en Se Dice De Mí: Los K Morales y "la cruz" de su apellido
Los K Morales enfrentan el reto de llevar el legado de su hermano Kaleth Morales, luchando por su propio espacio en el vallenato mientras honran la dinastía familiar y superan las comparaciones.
El día que Wilson Manyoma sintió el 'espíritu' de Joe Arroyo recién murió: "Fue muy tenaz para mí"
Wilson Manyoma, quien falleció este 20 de febrero de 2025, confesó haber sentido la presencia de Joe Arroyo luego de la muerte del 'Centurión de la Noche'. Esta amistad marcó profundamente su vida.
El dolor del acordeonero de ‘El santo cachón’ luego de que Silvestre Dangond grabara versión sin él
Ramiro Colmenares, leyenda del vallenato, dejó huella con 'El santo cachón'. Su exclusión en la nueva versión de Silvestre Dangond lo afectó profundamente, marcando un capítulo doloroso en su vida.
Mario Muñoz, de Doctor Krápula, y su exilio en Alemania por su activismo: "Me volví incómodo"
El vocalista de Doctor Krápula, Mario Muñoz, reveló en Se Dice De Mí cómo su postura política lo llevó a dejar Colombia, encontrar refugio en Alemania y mantenerse fiel a sus ideales.
Greeicy Rendón y el impactante episodio de brujería que marcó su vida y carrera
La multifacética artista colombiana Greeicy Rendón reveló cómo superó un fuerte episodio de brujería que afectó su vida y su carrera.
Conmovedor homenaje del hijo de Patricia Teherán a su madre en el 30 aniversario de su muerte
En 1995, Patricia Teherán, una de las voces femeninas más importante del vallenato, falleció en un accidente de tránsito. 30 años después, su legado sigue vivo y su hijo le rindió un emotivo homenaje.
Así está la casa en la que Diomedes Díaz pasó sus últimos días: “Vivió en la humildad”
En un video, el acordeonero Jorge Vergel mostró la casa donde vivió y falleció Diomedes Díaz, revelando detalles íntimos. Sus seguidores destacaron un rasgo del famoso cantante de vallenato.