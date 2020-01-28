Publicidad

Cuidado con el ángel
Artistas colombianos

  • Thumbnail
    Capítulos

    Últimos días de Leonor González Mina: la enfermedad que apagó la voz de la Negra Grande de Colombia

    Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia, vivió sus últimos días en silencio, afectada por el Alzheimer que la llevó a olvidar sus canciones y perder el habla. Este es su Expediente Final.

  • Thumbnail
    Capítulos

    Andrés Landero, autor de La pava congona: la historia desconocida del rey de la cumbia

    Andrés Landero, autor de La pava congona, falleció en el año 2000 dejando un legado musical que sigue vivo en la cumbia. Su influencia trascendió fronteras y su música sigue inspirando.

  • Thumbnail
    Capítulos

    Música de Garzón y Collazos: la historia detrás de canciones como 'Pueblito Viejo'

    Garzón y Collazos, íconos del folclore colombiano, dejaron una huella imborrable con su música tradicional. Sus éxitos, como 'Espumas' y 'Pueblito viejo', mantienen viva la tradición nacional.

  • Thumbnail
    CAPÍTULOS

    Confesión de hermanos de Kaleth Morales en Se Dice De Mí: Los K Morales y "la cruz" de su apellido

    Los K Morales enfrentan el reto de llevar el legado de su hermano Kaleth Morales, luchando por su propio espacio en el vallenato mientras honran la dinastía familiar y superan las comparaciones.

  • Thumbnail
    Se dice de mi

    El día que Wilson Manyoma sintió el 'espíritu' de Joe Arroyo recién murió: "Fue muy tenaz para mí"

    Wilson Manyoma, quien falleció este 20 de febrero de 2025, confesó haber sentido la presencia de Joe Arroyo luego de la muerte del 'Centurión de la Noche'. Esta amistad marcó profundamente su vida.

  • Ramiro Colmenares
    Ramiro Colmenares, leyenda del vallenato, dejó huella con 'El santo cachón'.
    Expediente Final
    Expediente final

    El dolor del acordeonero de ‘El santo cachón’ luego de que Silvestre Dangond grabara versión sin él

    Ramiro Colmenares, leyenda del vallenato, dejó huella con 'El santo cachón'. Su exclusión en la nueva versión de Silvestre Dangond lo afectó profundamente, marcando un capítulo doloroso en su vida.

  • Thumbnail
    CAPÍTULOS

    Mario Muñoz, de Doctor Krápula, y su exilio en Alemania por su activismo: "Me volví incómodo"

    El vocalista de Doctor Krápula, Mario Muñoz, reveló en Se Dice De Mí cómo su postura política lo llevó a dejar Colombia, encontrar refugio en Alemania y mantenerse fiel a sus ideales.

  Greeicy Rendón reveló el impactante episodio de brujería del que fue víctima
    Greeicy Rendón reveló el impactante episodio de brujería del que fue víctima
    Foto: Colprensa
    Se dice de mi

    Greeicy Rendón y el impactante episodio de brujería que marcó su vida y carrera

    La multifacética artista colombiana Greeicy Rendón reveló cómo superó un fuerte episodio de brujería que afectó su vida y su carrera.

  30 años sin Patricia Teherán su hijo rindió homenaje a la diosa del vallenato
    30 años sin Patricia Teherán su hijo rindió homenaje a la diosa del vallenato
    Fotos: Expediente Final e Instagram @alexteheran
    Expediente final

    Conmovedor homenaje del hijo de Patricia Teherán a su madre en el 30 aniversario de su muerte

    En 1995, Patricia Teherán, una de las voces femeninas más importante del vallenato, falleció en un accidente de tránsito. 30 años después, su legado sigue vivo y su hijo le rindió un emotivo homenaje.

  Un recorrido por la casa donde murió Diomedes Díaz, el Cacique de La Junta
    Un recorrido por la casa donde murió Diomedes Díaz, el Cacique de La Junta
    Fotos: Caracol Televisión y Colprensa
    Capítulos

    Así está la casa en la que Diomedes Díaz pasó sus últimos días: “Vivió en la humildad”

    En un video, el acordeonero Jorge Vergel mostró la casa donde vivió y falleció Diomedes Díaz, revelando detalles íntimos. Sus seguidores destacaron un rasgo del famoso cantante de vallenato.

