B- King habría grabado video "premonitorio": su mánager revivió el clip días después de la muerte

Continúan las reacciones de los seres queridos de la expareja sentimental de Marcela Reyes y DJ Regio Clown luego de que se confirmara su muerte el pasado 22 de septiembre en Ciudad de México. Mientras las autoridades avanzan con la investigación que permitan dar con el paradero de los responsables, en Colombia sus familiares siguen recordando con cariño a los dos exponentes de la música.

De hecho, el mánager de Bayron Sánchez, que inicialmente publicó un video inédito del joven antes de ser reportado como desaparecido, volvió a aparecer en su cuenta oficial de Instagram, pero esta vez para revivir una grabación del intérprete de temas como 'Yo soy' y 'Como yo' en donde reflexionaba sobre el sentido de la vida y los planes que tenía a corto plazo.

"Yo tomé una decisión, esta vez no voy a decir nada, no voy a molestar más, simplemente me voy a quedar observando y que las cosas pasen como tengan que pasar. No es más", se le escuchaba decir al cantante de reguetón.

En el clip, se le observaba sentado en mitad de la calle mirando a los transeúntes y en dirección al cielo. Cabe mencionar que este mismo video había sido publicado por B- King el 11 de agosto, en donde el joven aseguraba que no dejaría de luchar, pero añadía también que las cosas pasarían como debían ser.

"Tu mensaje llegará a todo el mundo, tu cuerpo ya no está con nosotros, pero tu propósito de amor y vida eterna llegará a muchos corazones", escribió Gallego junto al post.

El pasado 24 de septiembre, Stefanía Agudelo apareció en las historias de Instagram para pronunciarse por primera vez después del fallecimiento de su hermano, asegurando que él se había comunicado con la familia por medio de la oración en donde le solicitaba que no guardaran rencor en sus corazones y que se unieran en oración.

"Que aprendamos a unirnos más como familia y como seres humanos, que vivamos en paz y recordemos que este mundo necesita de mucho amor", escribió en la citada red.

