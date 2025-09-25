En vivo
B- King habría grabado video "premonitorio": su mánager revivió el clip días después de la muerte

B- King habría grabado video "premonitorio": su mánager revivió el clip días después de la muerte

A través de su cuenta oficial de Instagram, Juan Camilo Gallego Toro mostró un video en donde Bayron Sánchez reflexionaba sobre la vida y el trabajo que ha desempeñado en la música.

Mánager de B- King publicó supuesto video premonitorio del artista antes de fallecer.
Foto: Instagram @bkingoficial
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

