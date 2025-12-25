Carolina Cruz se lució con tremendo regalo de Navidad para su mamá y su hermano

La modelo y presentadora tulueña compartió unas historias de Instagram este 25 de diciembre donde se refirió acerca del regalo que decidió darle a su mamá, Luz María Osorio, y a su hermano. Se trata de un viaje a Nueva York durante aproximadamente tres días aprovechando una coyuntura familiar.

Mira también: El emotivo reencuentro de los hijos de Carolina Cruz con su abuelo en Navidad: sufre dura enfermedad



Carolina Cruz se irá de viaje con su mamá y hermano, pero no llevará a sus hijos

Cruz publicó unos videos que grabó el pasado 22 de diciembre y contó que su progenitora se encontraba en el país norteamericano debido a que su hermano, a quien llaman cariñosamente Bulito, había presentado quebrantos de salud.



Carolina y su familia tenían planeado pasar Navidad en Miami, por lo que quiso aprovechar estos eventos para irse a compartir una temporada en Nueva York, donde planean visitar algunos restaurantes y hasta disfrutar de algún show en Broadway.





"Este ha sido un año muy positivo para mí y qué mejor manera de disfrutar eso que he logrado este año con la gente que tanto amo. Para esos días yo ya habré llevado a los gordos a otra ciudad, donde van a estar unos días en enero con el papá y con la familia paterna de mis hijos", comentó.

Publicidad

Mira también: Cuánto mide Carolina Cruz: Cuervo la comparó con una jirafa y habló de sus pies

La presentadora del programa matutino 'Día a Día' también detalló que fue complejo empacar maleta para tres destinos con climas diferentes y admitió que tuvo que pedir ropa térmica por Internet tanto para ella como para sus acompañantes, quienes no tenían ni idea de que partirían para otro destino.

Publicidad

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues la han felicitado por priorizar el tiempo de calidad en familia.

Mira también: Carolina Cruz contó cómo le dijo a su hijo Matías que se separaría de su papá

La modelo también compartió videos de cómo pasaron el 24 de diciembre sus hijos, Matías y Salvador. En la grabación se observó no solo los regalos que recibieron, sino también la reacción que tuvieron al ver a Papá Noel, quien los visitó mientras estaban todos en familia.

Los admiradores esperan ver todos los detalles de su viaje con su mamá, que, de hecho, este año generó preocupación en las plataformas digitales debido a que estuvo una temporada corta en la clínica debido a unos problemas de salud.