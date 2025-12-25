Publicidad

Qué les dio Carolina Cruz de regalo a su mamá y su hermano - CaracolTV

La presentadora de 'Día a Día' Carolina Cruz contó que les dio a su mamá, Luz María Osorio, y a su hermano un viaje a Nueva York como regalo de Navidad este 2025.

Carolina Cruz se lució con tremendo regalo de Navidad para su mamá y su hermano

La presentadora de 'Día a Día' apareció en las historias de su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores cómo planeó esta sorpresa para sus seres queridos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de dic, 2025
Carolina Cruz contó cuál es el regalo de Navidad que les dio a su mamá y su hermano.