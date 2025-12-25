Publicidad

Por qué critican a Ángela Aguilar y Christian Nodal por dar regalos de Navidad - CaracolTV

Ángela Aguilar y Christian Nodal son objeto de críticas luego de recorres las calles Tayahua, Zacatecas, antes de Navidad. Internautas afirman que es un intento por mejorar su imagen.

Ángela Aguilar y Christian Nodal dividen opiniones con gesto navideño en México

Los cantantes salieron a las calles de México en compañía de la familia Aguilar para compartir con sus seguidores, darles regalos y llevarles un mensaje de unión en Navidad.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de dic, 2025
Christian Nodal y Ángela Aguilar fueron vistos en público en la celebración de Navidad.