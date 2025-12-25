Ángela Aguilar y Christian Nodal dividen opiniones con gesto navideño en México

Los cantantes de música mexicana se convirtieron en noticia este 25 de diciembre luego de que se viralizaran una imágenes en las que aparecen recorriendo las calles de Tayahua, Zacatecas, a propósito de la celebración de Navidad.

En el clip se observó a los dos intérpretes junto a otros integrantes de la familia Aguilar recorriendo las calles de la ciudad a bordo de dos vehículos mientras interactuaban con sus admiradores y les entregaban algunos regalos.

Esta grabación dividió opiniones en las plataformas digitales. Mientras que unos aplaudieron el "noble" gesto que tuvieron con los habitantes de esta zona, otros aseguraron que quizás se trataba de una estrategia para intentar mejorar su imagen.





"Aventando los regalos.🙄🙄 ¿No se pueden ni parar a dárselos en las manos sin que los correten?😒😒", "¿Y por qué traer a la gente caminando?", "Investiguen antes de hablar ellos, llevan años haciéndolo, es una tradición para ellos, 🙌❤️🙌 pero como buscan solo como emitir comentarios negativos, dicen cualquier cosa, pero en fin", "Nodal repartiendo su tiempo, sonrisas y regalos a todos,menos a su hija🤦🏼‍♀️", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Por qué critican a Ángela Aguilar y Christian Nodal

La polémica inició cuando se conoció que la intérprete de 'Qué agonía' había iniciado una relación sentimental con su compañero de trabajo, pues el anuncio se hizo en medio de un escándalo por supuesta infidelidad por parte del cantante a Cazzu, con quien tuvo a su hija Inti.

Ángela, de hecho, ha concedido algunas entrevistas en donde se ha referido sobre su relación con Nodal, afirmando no solo que todos los implicados son adultos, sino también que no le ha hecho daño a nadie con sus acciones. Este comentario también ha sido objeto de crítica, pues muchos afirman que no está teniendo en cuenta a la recién nacida.

La intérprete de temas como 'Mucha data', 'Brinca', 'Turra', y 'Mentiste', por su parte, también se ha pronunciado sobre el tema, asegurando que ella es quien ha estado respondiendo económicamente (en la mayoría de compromisos) de la bebé, así como también ha procurado darle una vida plena en compañía de sus seres queridos.