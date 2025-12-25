Publicidad

Daniela Dávila, expresentadora de Show Caracol, ahora lleva una vida alejada de los medios de comunicación. Se dedica a la meditación, el yoga y ofrece servicios como coach de vida.

Qué fue de Viviana Dávila, expresentadora de Noticias Caracol: cambió radicalmente de vida

La comunicadora social y exreina de belleza ingresó al programa en 2015 a la sección de entretenimiento; sin embargo, con el tiempo exploró otras áreas dentro del informativo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de dic, 2025
