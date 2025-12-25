Qué fue de Viviana Dávila, expresentadora de Noticias Caracol: cambió radicalmente de vida

Una de las figuras más recordadas de Show Caracol (de Noticias Caracol) es la presentadora Vivana Dávila, quien ingresó al programa informativo en 2015 y durante años acompañó a los televidentes e informó los hechos noticiosos más importantes de la industria del entretenimiento.

Pese a su distanciamiento de la televisión, la joven se mantiene activa en las plataformas digitales. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 70 mil seguidores y, con frecuencia, comparte su experiencia llevando una vida guiada por la meditación y el yoga.



Viviana Dávila, expresentadora de Noticias Caracol, cambió radicalmente de vida

Dávila se alejó definitivamente del periodismo para dedicarse a llevar una vida llena de calma y bienestar mental. De acuerdo con una de sus más recientes publicaciones, tomó la decisión después de presentar tres condiciones médicas.

"Tuve que mirar más profundamente para curar mi ansiedad crónica, endometriosis y PCOS (Síndrome de Ovario Poliquístico). Muchos giros después, he creado una vida más simple, más presente junto al océano. Ahora lo que me ilumina es apoyar a otras mujeres caminando por su propio camino de vuelta a ellas mismas", escribió junto a una clip en el que mostraba también cómo fue su paso por 'La Voz Teens'.



Con frecuencia comparte contenido sobre la importancia de la meditación y ofrece sus servicios como coach de cuerpo y mente para aquellas mujeres que quieren cambiar sus hábitos y conectar con ellas mismas.

Quién es Viviana Dávila, expresentadora de Noticias Caracol

Es una presentadora, periodista, creadora digital y exreina de belleza que se lanzó a la fama en Colombia gracias a su participación en el Concurso Nacional de la Belleza en 2014, mismo certamen en el que ganó Ariadna Gutiérrez, sucesora de Paulina Vega Dieppa.

Estudió Comunicación Social y Periodismo en Universidad Autónoma del Occidente y rápidamente se ganó un lugar importante en los medios de comunicación gracias a su elocuencia.

En 2015 ingresó al programa informativo de Caracol Televisión donde empezó presentando la sección de entretenimiento; sin embargo, con el tiempo, cuando adquirió más experiencia, tuvo la posibilidad de informar hechos coyunturales de Colombia y el mundo, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos para los televidentes.