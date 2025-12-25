Variel Sánchez contó que estuvo a punto de ahogarse mientras practicaba buceo

Variel Sanchez concedió una entrevista para las redes de Caracol Televisión a propósito del lanzamiento de 'El Paseo 8', producción en la que unió su talento al de otras figuras del entretenimiento nacional de la talla de Daniela Tapia y Victoria Ortiz.

Una de las revelaciones que más llamó la atención de los usuarios de Internet, es que sufrió un accidente que casi lo lleva directo al hospital. El hecho tuvo lugar mientras practicaba buceo junto a los demás integrantes del elenco.

Qué le pasó a Variel Sánchez mientras grababa 'El Paseo 8'

Según contó, debían realizar unas escenas acuáticas para la cinta; por lo que decidieron hacer buceo. El joven tuvo problemas con la careta debido al tamaño de su barba; cuando intentó sacar el agua de este artículo, terminó inhalando en vez de expulsar el aire para liberarse del agua.

"Tuve un reflejo como a cinco metros y respiré y tomé agua. Fue una experiencia horrible. Ellos allá como pescaditos y yo tosiendo", contó.

Por fortuna, el hecho pudo controlarse y finalmente grabaron las tomas que se requerían para la película. Diferentes usuarios de Internet reaccionaron con una mezcla de preocupación y gracia ante su relato: "DIOS, chico, tener cuidado, eso no es para reírse", "Dios mío", "Mucho cuidado", son algunos de los mensajes que se destacan.

Cuándo se estrena 'El Paseo 8' y de qué trata

A partir de este 25 de diciembre, los amantes del cine colombiano pueden disfrutar de 'El Paseo 8, la luna de hiel'. La cinta narra la historia de Rosa y Pierre, una pareja que se conoció en París y viaja hasta Colombia para casarse y pasar su luna de miel. En medio del viaje, los suegros del novio buscan la forma de impedir que se consuma el feliz matrimonio motivados por un secreto familiar.

Esta película contó con la participación de actores como Constanza Hernández, Erick Cañete, Maya Zapata, Fernando Memije y hasta tiene le dieron un espacio especial de Christian Tappan, que en esta ocasión le prestará su voz a Choco, el perrito de la familia que brillará con su particular sentido del humor.