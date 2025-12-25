Publicidad

Qué le pasó a Variel Sánchez en 'El Paseo' y por qué casi se ahoga

El intérprete de Brayan 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', Variel Sánchez, recordó los momentos de pánico que vivió mientras grababa la octava entrega de 'El Paseo'.

Variel Sánchez contó que estuvo a punto de ahogarse mientras practicaba buceo

El destacado actor, recordado también por su papel en 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre', recordó los momentos de pánico que vivió mientras grababa la octava entrega de 'El Paseo'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de dic, 2025
Qué le pasó a Variel Sánchez mientras grababa 'El Paseo 8'.