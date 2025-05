La peculiar reacción de la esposa de Variel Sánchez al ver sus besos en Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Este 14 de mayo llega a las pantallas de los colombianos el gran final de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, y un tema inevitable acerca de la producción es la cantidad de besos de los que los televidentes fueron testigos: algunos tiernos, otros llenos de pasión, y finalmente, incluso unos graciosos.

Lee más: Variel Sánchez cree que el bebé que él y su esposa perdieron se le manifiesta

En medio de una entrevista con Los Enredados, Variel Sánchez se sinceró acerca de la experiencia de besar a una persona que no es su esposa. Esto, teniendo en cuenta que su relación con Estefanía Godoy ha durado un poco más de 10 años.

Sin dudarlo un segundo, aseguró que es una situación “rarísima”, en unas ocasiones más que en otras, puesto que, en el caso de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, ya se conocía con Lina Tejeiro, pero con Laura Barjum no había tenido la oportunidad ni de hablar mucho cuando ya les tocaba besarse, comentó.

Publicidad

Publicidad

Variel Sánchez, de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, habla de besos

Brayan, en Nuevo Rico, Nuevo Pobre, declaró que todo es cuestión de profesionalismo, pero también de técnica y de lo que sucede en el oficio, pues él lleva actuando desde que tenía 8 años y ha hecho varios papeles donde ha tenido que besar a sus colegas.

De la misma forma, confesó que a él no le interesa si el beso es bueno o malo, solo si se ve bien ante las cámaras. De hecho, agregó que normalmente no se fija en el aliento de sus compañeros u otros detalles, pues no le interesan los pormenores.

Lee más: Variel Sánchez destapa su intimidad, sus neurosis y habla de lo duro que fue perder un hijo

Publicidad

Esposa de Variel Sánchez: qué dice de sus besos en Nuevo Rico, Nuevo Pobre

Vale la pena mencionar queEstefanía Godoy trabajó muchos años como actriz y entiende que hay cosas que se deben hacer en el trabajo. Sin embargo, Variel explica que verlos “no es cómodo para ella y tampoco para él”.

Publicidad

De la misma forma, el actor menciona que su esposa tiene un gran sentido del humor, y su particular reacción inicial a estos momentos en los que aparece con poca ropa o haciendo el ridículo es reírse. No obstante, él no lo considera igual.

“Para mí es incómodo, con mi esposa al lado y yo besando a Lina Tejeiro o a Laura Barjum. Es como ‘qué mamera, esto está muy maluco’”, explicó. Parece que tuvo varios de estos momentos antes del final de Nuevo Rico, Nuevo Pobre, pues el personaje de Brayan no dejó de pasar vergüenzas durante la producción.

Lee más: Variel Sánchez llama a Sebastián Vega y pone aprueba su amistad: Le preocupa su reacción