Variel Sánchez destapa su intimidad, sus neurosis y habla de lo duro que fue perder un hijo

Variel Sánchez es el invitado a este capítulo de Los Enredados y no tiene problema en confesar cuáles han sido sus momentos más humildes. Recuerda con cariño que tuvo un puesto de chorizos y hamburguesas con su familia, y asegura que trabajar allí de sol a sombra fue una gran lección de modestia.

De la misma forma, recuerda otros dos momentos en los que pensó en decir “trágame tierra”. El primero de ellos fue después de ver una foto suya en el colegio; en ese momento amaba a Michael Jackson, y su obsesión con él era tanta que incluso lo imitaba y se atrevía a bailar como el Rey del Pop frente a las cámaras.

Julio Sánchez Cóccaro, papá de Variel Sánchez

Al hablar de su padre, el intérprete de Brayan en Nuevo Rico, Nuevo Pobre recuerda una anécdota de cuando era tan solo un niño. El actor lo llevó a una obra de teatro protagonizada por María Cecilia Botero, y allí había muchos pequeños que, como él, estaban disfrazados de Superman.

Cóccaro le insistió en que no se moviera, pero él no hizo caso y se perdió. Esto desencadenó uno de los regaños más fuertes que recuerda por parte de su papá. Sin embargo, ahora entiende que fue motivado por el terror de perderlo y no por la ira.

Asegura que nunca fue un hombre bravo, pero sí muy exigente con él y sus hermanos. De hecho, Variel empezó a trabajar a los 8 años , porque desde ese momento estaba en la escuela de teatro de su papá. En un momento emotivo, asegura que esta será una de las partidas que más le va a doler.

Hace énfasis en que tienen una gran relación, son muy cercanos y, por eso, es consciente de que debe irse preparando para cuando el momento llegue. No obstante, también cuenta que el dolor es mucho más transitable cuando se tuvo una buena vida con la persona, y por eso entiende que su papá tendrá que partir en algún punto.

Con la muerte tiene una relación amigable, la tiene presente y no le quita la tranquilidad pensar que su vida se podría acabar. Antes pensaba que “si le toca, le toca”, pero ahora no quiere morirse: pide quedarse un poquito más para ver a sus hijos crecer.

Variel Sánchez: neurosis y terapia

El artista ha tenido que volver a interpretar algunas de sus declaraciones. Confirma que no tiene una enfermedad mental, que simplemente es una neurosis interna que ha tratado con ayuda de mucha terapia para mejorar por él y su familia: “Hay algo ahí adentro que es como que a veces me levanto de mal genio, pero es algo de terapia”, comenta.

En ocasiones ha tenido que decirle a su mánager que necesita parar o que no puede tomar ciertos proyectos debido al nivel de trabajo que maneja, y juntos hacen un gran equipo, ya que llevan más de 17 años trabajando juntos.

Esposa de Variel Sánchez: Estefanía Godoy

El actor no duda al decir que está con una “mujer increíble” y comenta que incluso la diferencia de edad no se nota mucho entre ellos. “Estefanía es una mujer que se ve muy bien, es muy saludable, muy seria, muy madura. Me ha tocado madurar mucho al estar con ella”, dice.

Actualmente él tiene 35 y ella 43. Su matrimonio es muy tranquilo, no salen mucho de fiesta y están enfocados en criar a sus dos hijos. Adicionalmente, Variel cuenta cómo reacciona ella al verlo besarse con Lina Tejeiro y Laura Barjum en Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

Él asegura que ella fue actriz por muchos años y, por eso, no es cómodo para ninguno de los dos. Sin embargo, Godoy se ríe cuando lo ve e incluso se burla en su cara cuando tiene escenas en las que debe ponerse en ridículo: “Ella es muy puesta, pero tiene un gran sentido del humor”, asegura.

Variel Sánchez perdió un bebé con Estefanía Godoy

Después de que su hijo Valentín naciera, ella quedó en embarazo nuevamente, pero perdieron al bebé, al que llamarían Ángel. El actor relata que estaban pasando por un momento complicado en el que él tenía demasiado trabajo y no podía renunciar.

“Fue duro, sentía que tenía todo, pero nada me llenaba”, confiesa, y continúa diciendo que sus neurosis se hicieron más notorias. Desde entonces se pregunta cómo se puede extrañar tanto a alguien, y más a una persona a la que nunca vio.

En un viaje a Estados Unidos estaba muy triste, y un día, estando en el piso 12 de un hotel de lujo, se despertó muy enojado, abrió la ventana y se encontró por sorpresa con un colibrí. Un fenómeno muy extraño le causó una enorme nostalgia, no podía parar de llorar y pensó que era su hijo.

Desde entonces, estos animales no dejan de presentarse en su vida, y el único tatuaje que tiene es precisamente de uno de ellos. Actualmente, en el lugar en el que vive, todos los días viene un colibrí a la misma hora, y él siente que es Ángel.

Ya sea una coincidencia, una creación de su mente o un particular fenómeno natural, lo cierto es que esto le ha dado alivio y lo ha ayudado a superar el duro momento, por lo que tiene un importante significado para él.

Finalmente, relata que lo que menos le gusta es la gente que se queja. Sobre lo más extraño que le han pedido en su vida personal, asegura que siempre ha sido muy tranquilo en la intimidad con su esposa. Además, termina hablando de su extraña rutina de baño.