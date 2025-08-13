Presentadora de Caracol Televisión vivió incómodo momento durante concierto de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y continúa de gira por el país, llevando su música a todos los rincones. El pasado 9 de agosto se presentó en la Plaza de Toros de la ciudad de Manizales y, entre los asistentes, se encontraban las periodistas de Caracol Televisión Diva Jessurum y Liliana Bechara.

Diva, quien dirige los programas Se Dice De Mí y Expediente Final de los fines de semana en la pantalla de Caracol Televisión, fue invitada por el artista y asistió acompañada de la corresponsal de Show Caracol.

No obstante, no todo fue felicidad, ya que la periodista contó en sus redes sociales un incómodo momento que vivió, al parecer, por culpa de una fanática celosa: le pegaron un chicle en el cabello.

“Ustedes saben que soy súper amiga de Yeison y tal. Yeison, en la tarima, me abrazó, me preguntó cómo me estaba pareciendo el concierto, me abrazó, me besó, nos dijimos unas palabras… Yeison se fue a seguir cantando, cuando sentí un golpe en la cabeza”, relató inicialmente.

En el concierto, donde hubo invitados como Jhon Álex Castaño, Marbelle, Osmar Pérez, Alexis Escobar, una fanática tuvo un gesto que calificó como desagradable y por el que, finalmente, tuvo que cortarse un mechón de cabello.

Jessurum dijo: “Yo: ¿qué es esto?, no sé qué es esto… Esta mañana amanezco con este chicle pegado en el pelo. Entonces, imagínense, una envidiosa o una fan enamorada de Yeison, aquí en esta hermosa tierra de Manizales, me ha pegado un chicle… Fans enamoradas, tranquilícense, que hay Yeison para todas. ¡Qué porquería! ¿De quién será esto?”.

