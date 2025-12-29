Silvestre Dangond suspendió su concierto en la Feria de Cali: “No puedo seguir”

Este domingo 28 de diciembre se realizó el esperado concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella en el marco de la Feria de Cali, como parte de su gira 'El Último Baile'. Sin embargo, en la madrugada y tras dos horas de presentación, el urumitero de 45 años tuvo que interrumpir y suspender el show.

Mira también: Al borde de las lágrimas: Silvestre Dangond recibió premio en los Latin Grammy 2025 muy conmovido



El intérprete de 'Cásate conmigo' y 'Niégame tres veces' había advertido en repetidas ocasiones a lo largo del concierto que no se sentía bien. Incluso, en varios momentos se retiró de la tarima. Al cumplirse las dos horas de las cuatro que estaban previstas para el espectáculo, tomó la decisión de suspender la presentación debido a que no se encontraba en condiciones físicas para continuar.



Por qué Silvestre Dangond suspendió su presentación en la Feria de Cali

“No me siento bien, la verdad no puedo seguir. Gracias, Cali”, fueron las palabras del vallenatero, con las que confirmó la suspensión del evento, la cual fue ratificada minutos después por los organizadores.

De acuerdo con información publicada por diversos medios, en el momento en que se tomó la decisión de cancelar el concierto se observó la presencia de ambulancias en las inmediaciones del Diamante de Béisbol, las cuales habrían atendido y retirado al artista.



Silvestre Dangond pide disculpas porque no se siente bien. Al parecer está enfermo o algo le sucedió en su presentación en el Diamante de Béisbol en la feria de Cali.



Ojalá no sea nada grave y se recupere. — David López Bermúdez (@lopez03david) December 29, 2025

Publicidad

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales. En X (antes Twitter), varios usuarios manifestaron su admiración por el cantante, destacando que intentó continuar con la energía que caracteriza sus presentaciones en vivo, a pesar de no sentirse bien.

Silvestre Dangond ya ha dicho 2 veces en el concierto que se siente muy mal.



Es impresionante la energía que tiene, cómo puede bailar y brincar de esa manera y seguir cantando perfecto? — Vero Londono (@veritotito) December 29, 2025

Cabe señalar que, hasta el momento, ni el equipo oficial del artista ni los organizadores del evento han entregado un comunicado con mayores detalles sobre lo ocurrido, por lo que se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

Publicidad

Silvestre Dangond habló de su retiro

El intérprete, originario de Urumita declaró el pasado 12 de julio en Se Dice De Mí que solo le quedan 10 años de carrera y precisamente quiere hacer lo mejor que pueda, lo más honesto y excelente, para seguir siendo un referente y honrar a sus seguidores.

“No me voy a negar a nada porque el público lo merece. Yo también merezco hacer todo lo que mi cabeza piensa”, explica y continúa diciendo que ahora ve la industria muy distinta, la respeta mucho y por eso no quiere defraudar a su talento y al arte.

Mira también: Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en su concierto en el Campín