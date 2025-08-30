Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en su concierto en el Campín.

Silvestre Dangond y el acordeonero Juancho de la Espriella se presentaron el 29 de agosto en un estadio Nemesio Camacho El Campín completamente lleno en Bogotá, donde sus fanáticos disfrutaron de sus más grandes éxitos en el marco de la gira 'El último baile'.

El artista vallenato hizo un recorrido por distintas épocas y revivió los temas que lo llevaron a la cima junto a De la Espriella, con quien se separó en 2012. Canciones como 'La pareja del momento', 'La colegiala', 'La gringa', 'A blanco y negro' y 'Esa mujer' emocionaron a los asistentes. Ni la lluvia detuvo al artista de 42 años en su show que duró más de tres horas.



Homenaje de Silvestre Dangond a Kaleth Morales

El músico sorprendió al interpretar el icónico tema 'Todo de cabeza' de Kaleth Morales, mientras en las pantallas se proyectaban fotos del fallecido artista junto a Dangond. “A mi negrito Kaleth”, dijo con emoción.



Silvestre cantando Todo de Cabeza recordando a Kaleth Morales, espectacular y bajo la lluvia… te amamos Kaleth pic.twitter.com/kIE2UjkQEG — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 30, 2025

Invitados de Silvestre Dangond al concierto

Desde Puerto Rico, Farruko subió al escenario para cantar junto a Silvestre 'Ya no me duele más' y también interpretó algunos de sus éxitos como 'Pepas' y 'Oe oe'.

Por su parte, la dominicana Natti Natasha acompañó a Dangond en el tema Justicia y luego deleitó al público con 'La mejor versión de mí'. En redes se comentó bastante la energía de la cantante en estado de embarazo. “Esta lluvia es que Dios los está bendiciendo, porque acá en Bogotá la fiesta no para”, comentó.

Silvestre invita a Farruko para cantar ‘Ya no me duele más’ bajo la lluvia de Bogotá en el Estadio El Campín ¿se esperaban este invitado? pic.twitter.com/dd11cgvEuf — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) August 30, 2025

En el show también hubo un sentido homenaje: además de recordar a Kaleth Morales, Silvestre proyectó una imagen del senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, y expresó: “Quiero recordar a personas que han venido al mundo a dejarlo todo y una enseñanza: Ómar Geles y a un joven que partió a muy temprana edad y dejó un legado, Miguel”, expresó, visiblemente emocionado.

Anoche en el concierto de Silvestre Dangond en Bogotá 🙏🏻 pic.twitter.com/W2B5mx5AoQ — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 30, 2025

