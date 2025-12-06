Murió estrella de la televisión mexicana a los 87 años: actuó en 'Como dice el dicho'

El mundo del entretenimiento está de luto debido al fallecimiento del destacado actor Eduardo Manzano a los 87 años. El hecho tuvo lugar en la noche del pasado 4 de diciembre; sin embargo, fue confirmada por su familia tan solo un día después; por lo que su hijo ofreció más detalles sobre el deceso.

De qué murió Eduardo Manzano, reconocido actor mexicano

De acuerdo con la información entregada por Eduardo Manzano Martínez, conocido también como Lalo Manzano, su hijo, la destacada figura del entretenimiento falleció a causa de un paro respiratorio mientras dormía. El hecho tuvo lugar a las 11:45 p.m. del pasado jueves.



"Se fue dormido en un hospital, resguardado por médicos", señaló en frente de algunos medios de comunicación locales.

Eduardo tenía más de 60 años de trayectoria en la industria del entretenimiento y había participado en producciones de la talla de 'Como dice el dicho', 'Médicos, línea de vida', 'Marcianos Vs. Mexicanos', 'El último trago', 'Hame reír y serás millonario', 'Una familia de diez', 'Volverte a ver' y otros proyectos que se expandieron por otros países de América Latina.





Lalo también apareció en su cuenta oficial de Instagram para lamentar la pérdida y para revelar que su familia está llevando el duelo de manera privada.

"Así como nos llenaste de amor, con ese mismo amor te despedimos hoy, papito hermoso. Cada frase que dejaste entre nosotros, cada personaje al que diste vida, cada programa que realizaste, esos, esos se quedan por siempre con nosotros. Seguro estoy que nos reencontraremos en algún otro plano para seguir disfrutando de la magia de tu amor", fue una parte del mensaje que escribió en la plataforma.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet ante la noticia del deceso no se han hecho esperar: "Un abrazo grande para todos ustedes y Dios les de paz en sus corazones 🙏🖤", "Amigo lindo lo siento muchísimo, un abrazo al alma 🕊️🤍", "Mi más sentido pésame. Pérdida irreparable de una institución en América Latina de la comedia. Abrazo fraterno", "Gran actor y comediante, magnífico como persona. Mis padres me inculcaron la comedia mexicana y ver sus películas y programas son mis favoritos", son algunos de los mensajes que se destacan.