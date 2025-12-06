Publicidad

Murió Eduardo Manzano, actor de 'Como dice el dicho', a los 87 años en México - CaracolTV

Fue su hijo Lalo Manzano el encargo de confirmar la noticia a los medios de comunicación y la opinión pública, revelando además la causa del deceso de su padre.

Murió estrella de la televisión mexicana a los 87 años: actuó en 'Como dice el dicho'

Fue su hijo Lalo Manzano el encargo de confirmar la noticia a los medios de comunicación y la opinión pública, revelando además la causa del deceso de su padre.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 6 de dic, 2025
Murió Eduardo Manzano, destacado actor mexicano, a los 87 años.