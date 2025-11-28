Murió papá de actriz de ‘La Esclava Blanca’ y lo despidió con conmovedor mensaje

Paola Moreno, recordada por su papel de Remedios en ‘La Esclava Blanca’ y su trabajo en ‘El Paseo 5’, pasa por momentos difíciles por el fallecimiento de su padre, del que alcanzó a despedirse, según comentó ella misma a través de su cuenta de Instagram.

La actriz hizo varias publicaciones en las que informó de la muerte de su padre. En la primera, subió una foto de él sonriente y escribió: “Hasta siempre carimpam de mi alma! Te llevas contigo un gran pedacito de mi💔”.

En la segunda, le dedicó un conmovedor mensaje y le agradeció por el tiempo y el amor que le dedicó. Allí mismo, dejó ver que su padre estaba en un hospital y que ella alcanzó a darle un último adiós.



“Carimpam de mi alma: Gracias por regalarme la felicidad y la fortuna de sostener tu mano desde que nací, hasta tu último respiro! Gracias por esperarme, por amarme sin condiciones, por ser la mano que nunca me soltó y la que ahora, desde el cielo, me sostendrá para siempre ❤️‍🩹 Tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente, demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno🥹TE AMO MI ÁNGEL👼🏻”, añadió.

Entre 2021 y 2022, Moreno vivió momentos duros por la salud de su papá. Y es que su progenitor se contagió de Covid-19 y, como tenía varias comorbilidades, su estado fue delicado; incluso, estuvo en coma inducido, contó la actriz, en ese momento, a ‘La Red’.

La santandereana sintió varias veces que perdía a su papá, aunque nunca se dio por vencida y siempre mantuvo la fe. Incluso, pidió ayuda a sus seguidores para comprar una máquina necesaria para la terapia de su papá, con la que logró recuperarse. No obstante, en este 2025 tuvo que despedirse del hombre que más amaba, como declaró en aquella entrevista, y por lo mismo ha recibido decenas de comentarios de solidaridad. Sus seguidores y varios famosos le han dejado mensajes de apoyo para que pueda sobrellevar este difícil momento.