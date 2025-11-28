En vivo
Liga de Naciones Femenina Bolivia vs Colombia
Caracol TV  / Actualidad  / Murió papá de actriz de ‘La Esclava Blanca’ y lo despidió con conmovedor mensaje

Murió papá de actriz de ‘La Esclava Blanca’ y lo despidió con conmovedor mensaje

La artista compartió con sus seguidores el dolor por haber perdido a su progenitor, Henry Octavio Moreno Ortiz, que al parecer se encontraba delicado de salud en un hospital.

