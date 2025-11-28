Decisión en el caso Lowe León por violencia intrafamiliar: qué pasará con Liceth Córdoba

En 2024 se conocieron una serie de acusaciones que se lanzaron la abogada Liceth Córdoba y Lowe León. A pesar de que inicialmente se creyó que esas publicaciones únicamente hacían parte de denuncias públicas, el caso escaló a manos de las autoridades colombianas y de las instancias internacionales, más específicamente de la justicia española.

Decisión del caso Lowe León y Liceth Córdoba en España

Recientemente, se conoció en qué quedó el proceso que se llevó a cabo en España por violencia intrafamiliar. Es necesario mencionar que este país cuenta con uno de los sistemas más estrictos en materia de violencia de género; por lo que después de analizar pruebas, declaraciones y peritajes, se determinó que en el primer y segundo procedimiento de violencia de género León quedaba absuelto y a Córdoba se le negó una medida de protección.



Es necesario mencionar que el caso fue revisado por tres magistrados, quienes estuvieron de común acuerdo en el resultado del proceso.

Adicionalmente, en el documento se hizo énfasis en que: "La funcionaria pública quien presentó las denuncias en España en contra de su exesposo Lowe León, ha omitido informar a las autoridades colombianas sobre la existencia de estos procedimientos penales y civiles adelantados en territorio español, los cuales fueron determinantes para esclarecer la realidad del caso", se lee.



Adicionalmente, se hizo énfasis en que Córdoba actualmente está enfrentando una investigación por los delitos sustracción de menor, falsa denuncia y en sede civil, por el ejercicio inadeacuado de la custodia y la patria potestad.

En diciembre de 2024, la pareja publicó en redes una serie de declaraciones y evidencias que generaron gran preocupación entre sus seguidores. Por un lado, la abogada acusó a su pareja de haber puesto en riesgo su vida al supuestamente ponerla de rodillas mientras la amenazaba con un arma de fuego, mientras que él la señaló por planear un supuesto secuestro en contra de su hija Adhara, fruto de su relación con la creadora de contenido digital Andrea Valdiri, a quien aparentemente trasladaría hasta España.

A esto se le suma el hecho los problemas que tuvieron por la entrada y salida al país europeo con su bebé.

