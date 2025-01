Lluvia de críticas a Lowe León por video en el que mostró cómo fue su encuentro con Adhara

Lowe León parece estar envuelto en polémicas de manera constante, especialmente si es algo relacionado con Andrea Valdiri, dado que el caos alrededor de la paternidad de Adhara, sus declaraciones y la prueba de ADN hicieron que sus seguidores no le pasen ni una, por lo cual ahora que aceptó a la pequeña como su hija recibió varias críticas.

Y es que el cantante pasó de asegurar que la empresaria le había sido infiel y que por ello quedó embarazada a admitir los resultados de su parentesco con la pequeña y ahora grabar videos con ella dando una muestra de cómo cambió de opinión ante la evidencia.

Mostrando cuál es su "recarga de amor para continuar el día", el barranquillero publicó una historia en la que se le vio muy cariñoso con Adhara, quien demostró que es recíproco y que ella también es feliz con él, a quien llama como 'Papá Lowe'.

En el video ella lo tomó de la cara y le contó que estaba haciendo un carnaval, por lo que el cantante le pidió que enviara un saludo que desató risas entre ellos para que después hablaran sobre un rasgo que comparten en el rostro: un lunar sobre el labio superior.

Las risas y el cariño demostrado en esta publicación no terminó de convencer a los seguidores de Lowe León, por lo que se dividieron opiniones entre aquellos que consideran que es mejor olvidar el pasado y los problemas que envolvieron esta paternidad, mientras que otros ven esto de una manera hipócrita e interesada.

"Por favor olviden el pasado, ya está bueno. Nos gusta es el bochinche, no la felicidad", "Uno busca amor conveniente en Google y sale la foto de ese man", "¿Y no dizque hija tuya no era?", "Qué bonito que es la reconciliación y el perdón", "Mi pregunta es por qué tuvo que esperar una prueba de ADN para aceptar esa niña tan hermosa", "La negó hasta que no pudo más y ahora sí le importa", "Lo más importante en un ser humano es reconocer sus faltas", fueron algunos de los comentarios en redes.

Andrea Valdiri, por su parte, no ha dado muchas declaraciones con respecto a la paternidad del cantante luego de que aceptara a Adhara, sin embargo, su hermana Shujam envió una indirecta a la expareja de la barranquillera: "El padre que niega al hijo que hizo, no vale nada".