Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Sábados Felices  / Los Siameses: Micolta revela que su capitán se casó y a los dos días se separó

Los Siameses: Micolta revela que su capitán se casó y a los dos días se separó

La repartición de bienes fue muy rápida que hasta le tocó de a pedazos la torta. Luego de esto, el teniente le pregunta a él qué le gusta y Micolta cree que lo van a llevar de vacaciones.