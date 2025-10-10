🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Gamma hará todo lo posible por evitar el castigo, ¿lo logrará?

Cuáles son los 4 nuevos castigos en el ‘Desafío’
Andrea Serna les explica a Gamma y Omega en detalle las cuatro nuevas opciones de castigos. Cuando se entrega el de este ciclo hay evidente descontento en uno de los dos equipos.
En Gamma sospechan que Katiuska está protegiendo a Juan del chaleco para llegar juntos a la final. En llamada, Andrea Serna es directa con una pregunta para el competidor.
