Síguenos en::
LA INFLUENCER

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Gamma hará todo lo posible por evitar el castigo, ¿lo logrará?

Si Omega gana la prueba de hoy, se convertirá en el Mejor Equipo del Ciclo y le enviará a sus rivales un nuevo y temido castigo. Mira el minuto a minuto del capítulo de hoy.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado 10 de oct, 2025
  • 08:41 p. m.
    Cuáles son los 4 nuevos castigos en el ‘Desafío’

    Andrea Serna les explica a Gamma y Omega en detalle las cuatro nuevas opciones de castigos. Cuando se entrega el de este ciclo hay evidente descontento en uno de los dos equipos.

  • 08:09 p. m.
    Valentina sugiere que Juan no se esfuerza por ganar

    En Gamma sospechan que Katiuska está protegiendo a Juan del chaleco para llegar juntos a la final. En llamada, Andrea Serna es directa con una pregunta para el competidor.

