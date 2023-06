Hermana de Andrea Valdiri lanzó indirecta en contra de Lowe León: "no vale nada"

El cantante colombiano Lowe León ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas luego de confirmar ser el padre biológico de Adhara, la hija de la empresaria Andrea Valdiri. En entrevista con La Red, el artista afirmó que, contrario a lo que la también bailarina reveló, no asistió al nacimiento de su hija porque no tenía conocimiento y no porque hubiese preferido hacer otras actividades. Además, he concedido otras entrevistas que al parecer no han agradado a Shujam Valdiri.

"Yo puedo seguir aguantando cualquier tipo de críticas, pero yo no quiero que mi hija crezca y que lleve una información errada. Qué corazón voy a tener yo para ver a mi hija; quiero que sea la última vez en dar esta entrevista, es la última vez que voy a hablar de este tema", reveló en exclusiva para Caracol Televisión, al tiempo que mencionó que los abogados solicitaron ajustar el registro civil de nacimiento de la pequeña, así como también pidieron el establecimiento de la cuota alimentaria y un proceso de reintegración.

Las declaraciones de la hermana de Andrea Valdiri

Al ver los comentarios que ha hecho León y sus representantes legales frente a la paternidad de Adhara, Shujam Valdiri, la hermana de 'La Valdiri' decidió aparecer en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 300 mil seguidores, para enviarle una indirecta al cantante través de las historias.

"El padre que niega al hijo que hizo, no vale nada", escribió en la plataforma, lo que desató todo tipo de comentarios por parte de los internautas: "No es negar, es que todo se prestó para desconfiar y me parece muy normal que hubiera pedido su prueba de paternidad, lo que no es normal es todo este show", "es que de verdad cómo pretende él venir a hacer el show cuando antes decía que no era su hija, que los tiempos no le cuadraban, qué tal", entre otros mensajes.

Esta no es la única reacción que ha llamado la atención en Internet, pues recientemente León le respondió contundentemente al abogado de Andrea: "(...) Está del lado equivocado prestándose para defender una historia indefendible, proveniente de una persona que sabe manipular y que entiende perfectamente el juego de la polémica", es parte del texto que posteó.

