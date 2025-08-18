Andrea Valdiri sorprendió con tremendo vozarrón: le dio una serenata a su madre

Andrea Valdiri está de celebración por el cumpleaños de su madre, quien le da una nueva vuelta al sol este 18 de agosto. La celebración empezó desde el pasado domingo, pues la creadora de contenido digital se reunió con sus seres queridos para realizar una reunión familiar y sorprender a su progenitora con una serenata.

Inicialmente, la barranquillera mostró su atuendo, un enterizo en color verde, y los regalos que tenían preparados para el festejo; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de sus seguidores fue que pocos minutos después mostró la llegada de los mariachis a la propiedad.

"Muy buenas noches a todos, felicitando a Carmen en su cumpleaños. Muchas felicidades le desea el mariachi (...) Esta serenata de parte de su hija Andrea y de sus nietas, con mucho amor para usted", se le escuchó decir a la representante de la agrupación.

'La Valdiri' aprovechó la oportunidad para solicitar prestado un micrófono y cantarle directamente a su madre 'Amor eterno', el exitoso tema musical de Rocío Dúrcal. Entre lágrimas, la mujer solo se dedicó a disfrutar de la muestra de talento y agradecerles a los presentes por el detalles que tuvieron con ella.

Durante la reunión, la familia realizó el brindis y bailó. Además, la influencer también tomó un espacio para demostrar el estrecho vínculo que tiene con su hermana Shujam Valdiri.

"Te amo mami, eres grande. Feliz cumpleaños mamita, que Dios no me quite de tus ojos", escribió Shujam en sus historias, para posteriormente repostear un reel que tomó junto a su hermana en el que bromeaban acerca de sus habilidades artísticas.

Las reacciones ante la celebración no se han hecho esperar: "Yo amo tu vibra y brillo. Admiración total", "A veces nos preguntamos si Shujam es normal", "Se ríen igualito", "Hermosas", "Yo las amo", "Qué vibra tan bacana entre hermanas", "Lo mejor que dejó Saruma fue juntarlas de nuevo", "Canta bien La Valdiri, a lo mejor la canto porque le gusta a la mama ya que esta canción no está para la ocasión", son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma digital.