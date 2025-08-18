Publicidad

Andrea Valdiri sorprendió con tremendo vozarrón: le dio una serenata a su madre

La creadora de contenido digital Andrea Valdiri dio de qué hablar al publicar a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram su interpretación de 'Amor eterno'.