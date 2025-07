Hace un par de semanas, Andrea Valdiri y Yina Calderón anunciaron una pelea de boxeo en vivo, por lo cual, varios quedaron sorprendidos por esta noticia. Este evento está organizado por Westcol y se llevará a cabo el próximo 18 de octubre.

Propuesta de Andrea Valdiri a Yina Calderón

Ahora bien, en medio de este gran anuncio, la influencer barranquillera le propuso a la DJ pelear sin casco. En su cuenta de Instagram, en la que acumula más de nueve millones de seguidores, afirmó estar preparándose de la mejor manera para ganar la competencia.

“Yo me miré toda la gala donde participó Westcol y me pareció súper espectacular, ustedes saben que yo amo el boxeo. Y también voy a reaccionar a lo que dijo Yina. Porque por ahí ella dio su punto de vista, que ella es gamina, que ella tiene resistencia. Si es cierto, pelea sin casco”, empezó diciendo.

Asimismo, dijo que esta batalla podría ser única, porque serían las primeras mujeres, en aquel ring, que van a darla toda sin protección en la cabeza. Adicionalmente, expresó que, para ella, esto no es un juego y que por eso quiere demostrar de lo que está hecha.

“Esto para mí no es molestando. Y si yo me metí en esto, es porque lo estoy haciendo con disciplina. Espero te prepares, porque yo no voy a perder el tiempo allá. Voy a dar un buen show y quiero los nueve minutos”, puntualizó.

Qué le respondió Yina Calderón a Andrea Valdiri

Frente a esta invitación, la DJ se pronunció y dijo que no va a pelear sin casco por tres razones. La primera es que, para ella, este es un deporte que se practica con aquel accesorio. La segunda, porque tiene una prótesis de mentón y no piensa arriesgarse. Finalmente, le envió una pulla: “No soy tan convencida y no me creo la vaca que más caga, por lo tanto, no la subestimo”.

Fueron las últimas palabras de aquel posteo que hizo en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 850 mil seguidores. Posteriormente, tras haber dedicado una historia solo con texto, decidió hablarle a la cámara e invitó a Andrea Valdiri a pelear sin casco, porque ella es la que lo quiere hacer.