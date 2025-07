Mamá de Los Chicaneros fue diagnosticada con cáncer: “Hay instantes donde me quiebro”

A través de su cuenta de Instagram, en la que tiene casi siete millones de seguidores, Los Chicaneros publicaron un video en las últimas horas, para hablar acerca de la salud de la mamá de la familia, es decir, de Cristina Bravo.

Mira también: Conoce estas madres que se han vuelto reconocidas creadoras de contenido



Mamá de Los Chicaneros fue diagnosticada con cáncer

Ella empezó confesando que la diagnosticaron con cáncer en etapa uno; por lo cual, tuvieron que realizarle una cirugía para retirarle lo que tenía, pero ahora iniciará un tratamiento para prevención.

“Vamos a hacer radio radioterapia y oral. Yo no me sentía muy preparada para hablar de esto, hay miedo, no de los médicos, porque ellos han sido excelentes conmigo, sino de la vida, de la incertidumbre. También hay gratitud, porque gracias a todo pudimos encontrar este cáncer en una etapa inicial”, empezó diciendo la mujer.

Publicidad

Luego de esto, la mamá de Los Chicaneros confesó que ha tenido un año muy complejo respecto a la parte emocional y que, por ello, ha estado en un modo de introspección, por lo que ahora es más callada en los videos.

Publicidad

“Tal vez, diariamente entro en un altibajo emocional, donde hay momentos en los que digo, si voy a estar bien, lo logramos, pero hay instantes donde me quiebro, y me prometí a mí misma no llorar durante el video. Es como expresarles ese sentimiento que he estado viviendo, que es difícil”, continuó. Luego de esto, le agradeció a todos por estar pendientes de salud y por enviarles las mejores bendiciones en este momento tan difícil.

Mira también: Actor colombiano tiene tumor cancerígeno y pide ayuda por negligencia médica

Publicidad

Por su parte, Nicolás Botero, uno de los hijos de Los Chicaneros, afirmó que no saben si el procedimiento lo harán en Colombia o ahí en Estados Unidos. Frente a todo lo expresado, los fans no dudaron en reaccionar y enviarles las mejores energías.

"Mucho amor para ustedes, un abrazo grande, fuerza, y unión", "gracias por compartir algo tan delicado con todos tus seguidores, que Dios te ayude", "mamá todo va a salir bien, tienen millones de personas orando por tí, claro que da un sustico", "en Colombia también estarías muy bien acompañada, médicamente hablando, y con la fe puesta en Dios", "el sistema inmune necesita estar arriba para esta pelea que les aseguramos ustedes saldrán victoriosos", dijeron algunos seguidores en la publicación que hicieron en su cuenta de Instagram.