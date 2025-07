Actor colombiano tiene tumor cancerígeno y pide ayuda por negligencia médica

En un video de ocho minutos publicado en su cuenta de TikTok, Andrés Bejar contó todo su proceso de salud, iniciando con que es paciente renal hace más de 25 años por lo que ha tenido mucha relación con el sistema de salud en el país.

En enero del 2025 presentó una lesión en el oído izquierdo, logró una cita con dermatología solo hasta tres meses después, en abril. Cuando la doctora lo vio le envió una biopsia de su lesión, pues sospechaba que podría ser un tipo de cáncer de piel. A pesar de los intentos y de la urgencia de la situación, el actor consiguió una cita para realizarse el procedimiento el 14 de julio.

Qué tiene Andrés Bejar

En el mismo video, el intérprete explica que, entre mayo y junio, mientras esperaba para la biopsia, tuvo una grave infección en su lesión, lo que lo hizo dirigirse de urgencia a una clínica en Bogotá y allí denuncia que el proceso para atenderlo no fue el adecuado, esto habría complicado más su situación.

A pesar de haber indicado que podría ser cáncer de piel, en el centro médico le dijeron que “era una celulitis” y lo enviaron a casa. “Yo digo que por la manipulación que le hicieron, a partir de ese momento la lesión empezó a crecer”, explicó.

Esto lo llevó a buscar una opción particular y realizarse la biopsia el 21 de junio. Efectivamente, el 7 de julio obtiene el resultado: “es un tumor maligno, carcinoma escamocelular con posible metástasis en los ganglios, la axila y se podría pasar a los pulmones”.

Andrés Bejar necesita cirugía

Tras descubrir su diagnóstico, el oncólogo le señaló que debía operarse en menos de 20 días, según relata en el video. La lesión ha seguido creciendo y nuevamente tuvo que acudir a urgencias porque presentaba algunos síntomas.

Allí le dijeron que lo operarían en la clínica Méderi, pero su EPS no tiene el convenio necesario y por eso lo mandaron a hacer todo el proceso nuevamente, pero en otra clínica. El actor lo inició, pero tras varios días de estar haciendo papeleo y solicitando citas le dicen que “no todos los especialistas que necesita están con ellos en convenio”.

Una vez más lo enviaron a otras entidades de salud y no le dieron más explicaciones al respecto. “Llevo más o menos dos o tres meses que no he podido dormir bien porque el tumor está creciendo. Yo necesito saber qué tengo que hacer para que me hagan la cirugía”.

“Yo solo pido, no sé ni a quién, solo pido que me hagan la cirugía, eso es lo que necesito, nada más. Llevo más o menos dos meses desde que empezó a crecer que no puedo dormir, ya siento dolor en el cuello, ¿qué tengo que hacer?”, finalizó su video.

Como era de esperarse, Bejar ha recibido mucho apoyo a través de redes sociales y ahora son miles de internautas los que están atentos a su condición y a que pueda realizarse el procedimiento urgente que está solicitando.