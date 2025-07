Shaira confesó impactante experiencia amorosa y sus fans reaccionaron: "Eso no lo hagan"

En su cuenta de TikTok, en donde tiene más de un millón de seguidores, Shaira abrió su corazón para revelarle a los internautas esa experiencia amorosa que tuvo, que no quisiera repetir. Todo empezó por un evento al que ella fue.

Shaira salió con un hombre casado y ella no sabía

La exparticipante del Factor XS inició confesando que el hombre era muy caballeroso, detallista, y atractivo. Además, indicó que él le mandaba flores todos los días, estaba muy pendiente de ella y hasta le escribía, según expresó, era el hombre perfecto.

Sin embargo, un día todo cambió y quedó impactada con lo que encontró. Shaira estaba revisando sus redes sociales y de un momento a otro, apareció una imagen de aquel sujeto con otra mujer, ahí se dio cuenta de que él tenía esposa.

“Se proclamaban mucho amor, entonces yo dije, ahí no me voy a meter, definitivamente. Eso no lo hagan, jamás se metan en una relación, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Yo lo dejé a ahí, él siguió insistiéndome que su relación estaba mal, esa es la típica que todos los hombres dicen, pero no les crean”, aseguró.

Cuando conoció toda la verdad, el hombre seguía insistiéndole a ella, pero la intérprete de ‘No sé’ le dijo que no quería verlo para no meterse en problemas. Para canalizar todo lo que había ocurrido, decidió componer una canción titulada ‘Amor de mentiras’.

La joven originaria de Barbosa, Santander, reveló que en aquella producción musical ella exageró un poco, porque algunos de los detalles que cuenta nunca sucedieron, pero sí se inspiró en su fuerte experiencia con aquel hombre. Asimismo, indica que esto le sirvió mucho para superarlo y que esto es lo que hacen siempre los artistas a la hora de componer.

Frente a esto, los seguidores no dudaron en reportarse en TikTok y quisieron comentar acerca de todo lo que vivió Shaira con este hombre que estaba casado.

“No te preocupes bella que ya llego Andresito”, “me encanta como los artistas pueden cambiar anécdotas en música y más echando chisme”, “tú te mereces un hombre divino, amoroso, caballero, educado, que te ame y te respete”, “así son incluso de novios”, “me pareces una mujer muy linda y más tu personalidad”, dijeron algunos.