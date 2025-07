Natalia París confiesa que saldría con alguien que gane menos que ella

En un juego propuesto por Suso, Natalia París y su hija explican lo que permitirían en una relación y lo que no. Es así como la modelo dice que realmente no le interesa lo que gane un hombre para poder estar con él en una relación. Asimismo, confiesan que prefieren a los hombres menores que ellas y que no soportarían a una pareja que dependa de su mamá o que les haga escenas de celos, sin embargo, en esto difieren madre e hija.

No te pierdas ningún contenido de The Suso's Show los domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. También puedes revivir los capítulos de esta producción aquí.

Grandes invitados revelan sus secretos mejor guardados en una divertida charla con Suso, el paspi.