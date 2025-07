Fuertes palabras de Aida Victoria Merlano que sorprendieron: "Quizá sea el momento"

En las últimas horas, Aida Victoria Merlano publicó un video en su cuenta de Instagram, en la que acumula más de siete millones de seguidores, sobre cómo las personas se tratan así mismas y las palabras que utilizan para expresarse.

Qué dijo Aida Victoria Merlano

El clip inicia como si la pareja de Juan David Tejada estuviera en un consultorio con una psicóloga. Empieza diciendo que todo el tiempo se habla muy mal y que quizá haya sido porque alguien en su niñez fue muy dura con ella, pero que lo habría hecho para algo bueno. Tras esto hace una reflexión.

"Hay algo que nos pasa a los adultos y es que cuando mamá y papá, ya no están, una voz interna los suplanta. Creemos que es un diálogo con nosotros mismos, una crítica interna, pero no. Es la repetición de un patrón al que estamos acostumbrados. Tú no naciste odiándote. No te parece justo empezar a hablarte como te hubiese gustado que te hablaran. Tu mejor versión no necesita castigo, sino cuidado”, expresó.

Es de resaltar que, esto sucede en medio de su última etapa de embarazo. Porque la misma Aida Victoria Merlano confesó que aproximadamente en dos semanas tendrá a su bebé. Por lo cual, los seguidores indicaron que quizá está muy sentimental y quiso exponer estas palabras tan profundas.

La publicación que realizó estuvo acompañada de la siguiente frase y hasta hizo que muchos de los usuarios de Instagram abrieran su corazón para contar cómo se sienten. "Muchos tenemos una voz en nuestra cabeza que nos juzga crudamente y hoy quizá sea el momento de sacarla y entender que no somos nosotros", indicó la pareja de Juan David Tejada

Este mensaje que está intentando dejarle a todos sus seguidores le ha llegado al corazón a varios, dado que, se sienten muy identificados. Además, hasta un psicólogo de profesión le agradeció a la hija de la exsenadora de Colombia por aquello que acaba de expresar, porque le está dando voz a los que no pueden contar sus historias.

Luego de esto, afirmaron que Aida Victoria Merlano será la mejor mamá del mundo por ayudar a sanar a las personas tras todos esos malos ratos que han tenido que pasar algunos.