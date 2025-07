Novio de Sathya, del Desafío, se pronunció tras la visita de ella y Juan a la Suite ditu

A pesar de la discusión que protagonizó con Eleazar en Alpha por el Chaleco de Sentencia que recibió, Sathya demostró en el Desafío de Sentencia y Servicios que es una ficha fuerte para el equipo. Tras su victoria en el segundo encuentro del cuarto ciclo, la casa morada accedió a darle a la joven el beneficio de ir a la Suite ditu.

Ante el emocionante momento, Sathya no dudó en extenderle la invitación a uno de sus compañeros, quien adicionalmente es catalogado como uno de los más atractivos de esta edición: "Yo quiero ir al ditu, de verdad y pues yo quiero ir con mi compañero Juan porque siento que nosotros somos los que vamos a representar a Alpha y necesitamos estar bien comidos y descansados para darla toda", expresó.

El comentario fue tomado por Grecia con buen sentido del humor, quien añadió que quizás quería estar a solas con él para tener muestras de afecto.

La reacción del novio de Sathya sobre su cita con Juan

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Camilo, novio de Sathya, le dedicó unas emotivas palabras a su compañera de vida, argumentando que, a pesar de la distancia, se encuentran en uno de los momentos más sólidos de la relación.

"Hoy no estás a mi lado,@sathyadesafioxxl pero este video me recuerda por qué me encanta entrenar contigo y lo mucho que disfruto de tu compañía ❤️🩹Cada rutina juntos era más que ejercicio... Era conexión, era apoyo, era amor. Nos vemos en cada meta, en cada sueño, en cada paso. Me encantas 😩💌", escribió.

Junto a estas palabras, publicó un video en donde se les observa realizando actividad física en el centro de acondicionamiento que frecuentan en su rutina diaria.

Es necesario mencionar que durante su paso por la Suite ditu, Sathya y Juan tuvieron la oportunidad de comer, ver los capítulos de otras versiones del programa, conversar sobre el rendimiento de sus compañeros y hasta bañarse juntos en el jacuzzi, fue precisamente en este espacio de la propiedad donde la joven le pidió a su compañero que le hiciera masajes en las piernas debido a una lesión que le había quedado de la más reciente prueba.

