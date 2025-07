Quién es el novio de Sathya, participante del Desafío, y cuánto llevan juntos: “Él es cotero”

Sathya es una de las ocho integrantes de la casa Alpha en el Desafío 2025. Desde su llegada a La Ciudad de las Cajas ha manejado un bajo perfil; sin embargo, esto cambió durante el primer castigo del programa. Aunque había aceptado inicialmente cortarse el cabello y ofrecerse como voluntaria para evitarle la molestia a sus compañeras, la joven terminó arrepintiéndose, dejándole la responsabilidad a otra desafiante.

Durante el sexto capítulo del reality, la joven se sinceró sobre su situación sentimental, revelando detalles de la persona que la espera con ilusión en el mundo exterior:

“Él vende verduras, él es cotero, prácticamente tiene que sacar las cosas de Abastos. En serio que se la juega tan duro y yo quiero estar con él porque, a pesar de que él no tiene todas las cosas, así como económicamente, me da amor, pero auténtico”, expresó, comparando su situación con la de sus compañeras que muchas veces tienen comportamientos “superficiales”.

Quién es el novio de Sathya, del Desafío

De acuerdo con la información publicada en redes sociales, se trataría de un joven identificado como Camilo Lion, quien se desempeña también como entrenador personal y creador de contenido digital. En su cuenta de Instagram comparte videos relacionados con la actividad física, demostrando de esta forma su pasión por el street workout y la calistenia.

Adicionalmente, ha compartido momentos en pareja en los que muestra cómo son los entrenamientos que realizan y de qué forma se apoyan en cada una de las competencias en las que han tenido la oportunidad de estar.

Antes de viajar a Tobia, Cundinamarca, la joven concedió una entrevista exclusiva para Mi primera sentencia, formato de Caracol Televisión, en donde confesó que, a pesar de que llegaba con un compromiso a la producción, no descartaba la posibilidad de abrirse al amor.

“Tengo novio, llevamos aproximadamente un mes y medio ya y pues no sé qué pase la vedad, él dijo que me iba a esperar, pero yo no sé si conozca a alguien más en el Desafío. No sé si me enamore de otra persona, también yo soy un alma muy libre y tengo un espíritu de libertad, estoy abierta a las posibilidades”, expresó en el encuentro.

