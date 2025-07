Ricky Martin estalló ante desplante que le hicieron a Karol G en importante desfile en París

La gira de medios de Karol G para promocionar su álbum 'Tropicoqueta' ha dado mucho de qué hablar por sus presentaciones y declaraciones. Sin embargo, su más reciente aparición en la Semana de la Moda en París, este 7 de julio, generó revuelo en redes sociales debido a lo que muchos consideran un “desplante” por parte de un reconocido medio de moda.

La artista paisa asistió al desfile de Schiaparelli en el Petit Palais y, como era de esperarse, acaparó todas las miradas por su estilizado vestido bustier ajustado, bordado en tonos crema y negro, y con llamativos apliques florales.

Cuál fue el "desplante" que le hicieron a Karol G

El hecho que causó molestia entre sus fanáticos ,y que no pasó desapercibido para figuras como Ricky Martin y Eiza González, fue un video publicado en las cuentas oficiales de Dazed y Dazed Fashion. En el clip, el medio destacó a las celebridades que estaban en primera fila del desfile, entre ellas Dua Lipa, Cardi B y Hunter Schafer, pero omitió por completo a Karol G, a pesar de que aparecía claramente en el video.

La omisión generó múltiples críticas y reacciones en la publicación. El primero en pronunciarse fue Ricky Martin, quien comentó en inglés: “Disculpen, pero ¿quiénes son las damas sentadas al lado de Karol G?”.

Eiza González, actriz mexicana e influyente en la industria de la moda, también dejó clara su indignación: “¿Por qué no me sorprende que hayan decidido ignorar completamente que Karol está sentada ahí? Smh [shaking my head]”.

Aunque el medio luego editó el texto del video para incluir el nombre de Karol G, la publicación original sin su mención sigue visible, lo que ha sido interpretado por muchos como un intento fallido de reparar el desaire.

¿Cuál es el patrimonio de Karol G?

Karol también fue noticia por su entrevista del 3 de julio en el programa español La Resistencia, conducido por David Broncano. Durante la conversación, el presentador le hizo una de sus preguntas clásicas sobre dinero en el banco. Aunque reconoció que la artista gana mucho y se lo merece por ser una superestrella, ella prefirió esquivar la respuesta con humor:

Aunque no reveló una cifra exacta, dejó una pista para quienes quisieran hacer sus propias conjeturas. Señaló que podían revisar la letra de su canción S91, donde se escucha la frase: “Puedo vivir cuatro vidas solo con mis regalías.”

