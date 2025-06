Karol G es tildada de "copiona" por concepto de su nuevo álbum: la comparan con estos dos artistas

Karol G no deja de ser noticia y es que desde que el pasado 21 de mayo anunció el lanzamiento de su single 'Latina Foreva', despertó la emoción de sus fanáticos. El video oficial del tema lo estrenó en al día siguiente y este ha dado de qué hablar, pero su más reciente anuncio sobre el álbum 'Tropicoqueta' que muy pronto saldrá a la luz ha sido lo que la ha puesto en el centro del huracán y la ha hecho blanco de múltiples críticas.

Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la paisa, compartir el 9 de junio en su perfil de Instagram, ante sus 70 millones de seguidores, un avance de lo que será su próximo trabajo de larga duración y en este continúa con su nueva estética de color naranja, se le ve con un traje alusivo a un carnaval como una garota brasilera, con un top con maracas, un tocado y tambores colgando en la parte inferior del traje.

“Por fin les dejo saber esto. Se me sale el corazón. Mi nuevo álbum Tropicoqueta. Muy pronto”, fue lo que escribió, sin embargo, a pesar de los miles de mensajes de sus fieles fanáticos demostrando su emoción y apoyo en esta nueva etapa, sus detractores no tardaron en aparecer e intentaron opacar el anuncio.

KAROL G

TROPICOQUETA

COMING SOON 👀 pic.twitter.com/RjsNiHLRen — Complex Music (@ComplexMusic) June 9, 2025

Karol G acusada de copiar a Bad Bunny

Tanto en Instagram como en X (anteriormente Twitter), cientos de usuarios se fueron en contra de ‘La Bichota’ y la acusaron de copiar tanto a Bad Bunny como a Thalia. Las comparaciones con ‘El Conejo Malo’ están enfocadas en que el concepto es muy parecido al del álbum ‘Debí tirar más fotos’, octavo trabajo del artista, con el que quiso rendir homenaje a sus raíces latinas y con el que presentó una fusión de diversos ritmos como el reguetón que no deja atrás, pero también la música puertorriqueña, el jíbaro, salsa y más.

En X, muchos internautas incluso han compartido memes y mensajes sobre sus comparaciones. Con respecto a Thalia, los usuarios han evidenciado similitud en su traje con uno icónico de cuando interpretó ‘Amor a la mexicana’ en 1997 en vivo en televisión; no obstante, la intérprete de ‘Mi ex tenía razón’ ha mencionado lo mucho que esta la inspiró en su carrera.

Bad Bunny saca un disco con todo el mood de veranito.

Karol G saca un disco con todo el mood de veranito.

Bad Bunny saca un disco inspirado en la salsa y sus raíces puertorriqueñas.

Karol G saca un disco inspirado en la cumbia y sus raíces colombianas.

¿Coincidencia? No lo creo. — Chickenlider (@chickenlider) June 9, 2025

La última idea original que tuvo Karol G fue Tusa en 2019 😭 pic.twitter.com/ZSznaOAHAc — 𝐫𝐚𝐟𝐚𝐠𝐚 (@rvfaga) June 9, 2025

Estos son solo algunos de los mensajes que más han destacado sobre Karol G presuntamente copiando a Bad Bunny y Thalia: “Primero copia 'Un verano sin ti' con 'Mañana será bonito' que era re parecido todo el diseño, y ahora esto trae el mismo estilo musical y concepto de 'Debi Tirar más fotos' 🤦🏼‍♀️”, “Como les cuesta reinventarse y ser originales, ¿por qué traer un disco con géneros latinos cuando recién lo acaba de hacer Bad Bunny ? Me parece re descarado".

Otros mencionan a la española Rosalía: “Me gustan los dos, pero no siento que ella sea original”, “Me gustan los dos, pero no siento que ella sea original”, “Llevábamos años diciendo que Karol copiaba a Rosalía y ha tenido que empezar a copiar a Bad Bunny para que se dieran cuenta de que esa tía no tiene ideas propias”

Karol G esperando que bad bunny tire un álbum pa copiarle el concepto. pic.twitter.com/X5ByZAmRUF — Elvis Nieto (@Untalglen) June 9, 2025

Thalia (1997) / Karol G (2025) 🪇🔥 pic.twitter.com/xG155wcu5I — Karol G Charts (@ChartsKarolG) June 10, 2025

Llevabamos años diciendo que karol g copiaba a rosalia y ha tenido que empezar a copiar a bad bunny para daros cuenta que esa tia no tiene ideas propias pic.twitter.com/ZY382yOqdl — EMMANUEL (@EmmaKinng) June 9, 2025