Maluma se habría distanciado de Marc Anthony: todo sería por un concierto

Recientemente, Jordin Martin subió un video, en donde confirma que Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, habría despedido a su mánager Walter Kolm. El periodista dice que el paisa tomó esta decisión, porque está listo para sumir toda la gestión de carrera musical.

Mira también: Maluma se pronunció sobre el atentado a Miguel Uribe Turbay: esto dijo

Maluma habría despedido a su mánager

Sin embargo, Kolm no se habría tomado esta noticia de la mejor manera, ya que él ha estado desde que inició esta aventura en el mundo artístico. “La persona que más invirtió en Maluma fue Walter Kolm, la persona que ha hecho toda la carrera ¿Cómo le agradece? Dándole una patada, le comunica, hace unos días, que desea él mismo autogestionarse su carrera y decide prescindirlo. No es solo una relación a nivel profesional, sino una familiar”, indica.

Publicidad

Por otra parte, el periodista habla sobre lo que podría estar pasando con la pareja de Susana Gómez y Marc Anthony. Precisamente, hace una semana el paisa tenía un concierto programado con el estadounidense en la capital antioqueña y Carin León.

Publicidad

Qué pasó entre Marc Anthony y Maluma

“Maluma le dice vente el viernes desde Miami y ensayamos. Por lo cual, el americano toma su jet privado para aterrizar a las 6 p.m. a la ciudad de Medellín, pero él ya no estaba”, recalcó el español, quien afirma que el intérprete de ‘Felices los 4’ lo estuvo esperando, pero que se tenía que ir, por lo cual, no ensayaron.

Mira también: Maluma revela si se viene colaboración con Bad Bunny: te impactará su respuesta

A lo que el esposo de Nadia Ferreira le expresa que él no se va a subir a un escenario sin antes haberse preparado para su gran presentación. Según indica Jordi, el paisa dice que él tiene varias cosas pendientes y que si no se quiere parar en la tarima, no lo harán.

Publicidad

Por lo cual, Anthony toma su avión de regreso y supuestamente, por este motivo, ellos ya no serían amigos. Martin afirma que se contactó con personas cercanas a los dos famosos y ellos afirmaron que es cierto, que la relación de estos dos artistas “está rota”.

Hasta el momento, ni el antioqueño ni el estadounidense se han pronunciado frente a este altercado, en donde los fans esperan que se aclare todo. Es de recordar que, ellos han construido una relación de varios años, porque hasta han colaborado en algunas canciones.