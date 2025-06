Yo Me Llamo Gloria Trevi confirmó que terminó con su pareja y envió contundente mensaje

Todas las noches, los colombianos se conectan para ver Yo Me Llamo y disfrutar de cada una de las presentaciones de sus imitadores favoritos. Una de las que ha llamado la atención es la doble de Gloria Trevi por sus icónicas actuaciones.

Los jurados del programa, Amparo Grisales, César Escola y rey Ruiz, se han impresionado por los shows que hace y cómo su familia la ayuda a lucir los mejores vestidos para brillar en el Templo de la Imitación.

Recientemente, la participante, cuyo nombre real es Yuli Sánches, confirmó a través de un comunicado que terminó su relación con el papá de su hijo. Para ello, indicó que había decisiones en la vida que tocaba tomar y que con el tiempo todo iba a lograr sanar lo que está viviendo.

“Durante esta linda experiencia, me ha tocado concentrarme, lejos de mi familia, mi hijo, para lograr resultados que deseo obtener dentro de la competencia, he meditado mucho, me he cuestionado”, expresó en su cuenta de Instagram, en donde tiene más seis mil seguidores.

Asimismo, expresó que omitirá los comentarios por el bienestar emocional y físico de su niño, dado que, es un proceso complicado y personal, en donde ella debe proteger al menos de edad de cualquier circunstancia.

Por otra parte, pidió que comprendieran la situación y que los fans, tanto del programa como de ella, tengan prudencia a la hora de hacer cualquier tipo de comentario. Finalmente, agregó un mensaje diciendo que está más que firme para continuar en Yo Me Llamo imitando a Gloria Trevi.

“Se les quiere y recuerden que siempre estaré aquí para representar con mucha admiración y respeto a mi artista en este programa y donde quiera que lleve su tributo”, indicó Elain, como normalmente conocen a la doble de la mexicana en redes sociales.

A través de sus publicaciones, los fans la felicitan por el gran trabajo que hace y para ellos, la imitadora es una posible ganadora del programa matutino de Caracol Televisión. Le enviaron las mejores vibras para esta etapa de la competencia y por ello se preparará para dar lo mejor en el escenario.

"La mejor de Yo Me Llamo definitivamente", "ella es divina, bendiciones", "muy orgullosos todos en casa por ti", "éxitos y que sea el inicio de una excelente carrera de triunfos", "que ganes, te lo mereces, eres la mejor", "eres espectacular y lo tienes todo para brillar cada vez con más fuerza", dijeron algunos.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.