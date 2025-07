Sathya rompió una regla del Desafío y se quitó el chaleco en la Suite ditu: VIDEO y reacciones

En el capítulo 19 del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna llama a las casas para proyectar un video que pone en evidencia una falta por parte de Sathya, del equipo Alpha: la desafiante se quita el chaleco de sentencia mientras está en la Suite Ditu.

En las imágenes se observa el momento exacto. Sathya sale del baño con el chaleco en la mano, algo que está prohibido dentro del reglamento del programa. Aunque parece un gesto simple, romper esta regla representa una falta grave. Sus compañeros reaccionan de inmediato. Eleazar se muestra desconcertado: “Quedamos todos aquí anonadados”. Y agrega: “No sé cuáles sean las consecuencias, pero me parece muy irresponsable”.

Katiuska, capitana de Omega da su opinión y dice que ella podría ser La Elegida. Eleazar también recuerda lo que significa llevar puesto el chaleco: “Una vez uno está sentenciado, ese chaleco se vuelve parte del cuerpo”.

Serna explica que cada acción individual puede traer consecuencias colectivas en La Ciudad de las Cajas. Por eso, Alpha debe empacar lo que logre en cinco minutos y trasladarse de inmediato a Playa Baja. Además, Sathya recibe una sanción personal: en el próximo Desafío a Muerte, deberá comenzar dos minutos después que sus rivales.

Sathya enfrenta a sus compañeros. Asume el error y ofrece disculpas: “Puede que ustedes no me crean, pero era la incomodidad de sentirme encharcada. No tuve en cuenta esa regla que sé que es tan importante y que perjudica a todo el grupo. Me responsabilizo porque sé que es algo que ninguno de nosotros quería vivir. Discúlpenme, muchachos”.

