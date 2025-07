Cómo inició la “pelea” de Sathya y Manuela en el Desafío del Siglo y qué tiene que ver Eleazar

Sathya, integrante de la casa Alpha, protagonizó un verdadero momento de tensión al confesar que la convivencia en el equipo no se encuentra en el mejor momento, pues enfrente de Andrea Serna y sus rivales admitió que estaba inconforme con la decisión que tomó Eleazar de mandarla al Box Negro para el Desafío a Muerte.

“La verdad estoy inconforme con la decisión porque pues en las últimas pistas he tratado de dar lo mejor de mí y siento que este chaleco no merecía tenerlo justo en este momento (…) Pienso que para mi compañera Manuela porque ella misma lo comentó en una reunión que tuvimos en nuestro equipo y pues desafortunadamente en la definición ella asumía la responsabilidad del punto que no se podía hacer”, explicó.

Aunque los morados decidieron no entrar en discusión frente a sus oponentes y Eleazar aclaró la situación argumentando que fue una decisión basada en el rendimiento que todas las mujeres han tenido en las diferentes pruebas, Manuela sí aprovechó la oportunidad para acercarse a su compañera cuando la llamada terminó para expresarle su molestia educadamente.

“Yo no soy quién y tú no eres quién como para decir quién merece y quién no merece tener el chaleco porque yo siento que las dos nos hemos equivocado y lo único que quiero es que no nos quedemos ahí; o sea, ya es hora de volver a jugar y hay que jugar en equipo, con la mejor actitud”, explicó.

Sathya, por su parte, tomó el comentario de manera asertiva y confesó que el malestar que tiene no es precisamente por ella, sino por la forma en la que actuó el líder de la casa; sin embargo, añadió que le gustaría tocar ese tema en otra oportunidad.

Eleazar y su polémica decisión en Alpha

Al ser el capitán, Eleazar tiene la posibilidad de determinar qué integrantes de la escuadra deberán ir al Box Negro. Aunque Manuela había aceptado ir a Muerte debido a su bajo desempeño en el Desafío de Sentencia y Hambre, Eleazar sorprendió al ponerle el Chaleco a Sathya, señalando que ya había logrado superar la muerte al reincorporarse a la competencia tras la lesión de Cami.

Esto causó frustración en la joven, que no dudó en enfrentarlo y pedirle que dejara de subestimarla y tratarla como inferior.

