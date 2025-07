Ingrid Karina reveló nuevos detalles de su proceso de recuperación: "El camino no ha sido fácil"

Ingrid Karina primero afirmó que su objetivo es reconstruirse y encontrase de nuevo con esa versión de ella antes de consumir sustancias. Asimismo, indicó que tuvo que luchar con un trastorno de la personalidad y, además, que por unos medicamentos que estaba ingiriendo, aumentó 20 kilos.

¿Qué pasó con Ingrid Karina?

“Este lugar se ha convertido en mucho más que un gimnasio. Para quienes me han acompañado en este viaje, saben que el camino no siempre ha sido recto ni fácil. Hoy quiero compartirles una parte real de mi historia. Con toda honestidad y la energía que me impulsa cada día. Cada repetición, cada gota de sudor son un recordatorio de dónde vengo y hacia dónde voy”, empezó diciendo.

Asimismo, expresó que necesita recuperar esa confianza que perdió en sí misma y tener la disciplina que no tuvo por un tiempo. Además, de estar muy juiciosa en el gimnasio, haciendo el ejercicio necesario para sentirse bien.

"Este camino nuevo que tomé es una sensación increíble, ver cómo mis músculos responden y como mi cuerpo se adapta y se vuelve fuerte. Más allá de lo estético, esto se trata de construir fuerza mental. Este es un espacio para cada parte de mi cuerpo, sentirlo vivo, vibrante y fuerte, una forma de sanar heridas", agregó.

Por otra parte, indicó que todo lo ha logrado diariamente y sin ningún afán. Adicionalmente, agradeció por el apoyo que le ha recibido desde que decidió recuperarse y mejorar sus hábitos para estar totalmente rehabilitada. "Un paso a la vez, así estoy llevando mi tratamiento y mi proceso de recuperación. Es un compromiso diario, con una dosis de amor propio", puntualizó.

Después de esto, los seguidores no dudaron en reportarse y afirmaron que se ve muy bien actualmente. Además, le enviaron mensajes con muchos ánimos para salir pronto de esta situación y volver a lo que era antes.

"Eres un gran ejemplo, te sigo desde el día uno, eres una guerrera", "Dios te bendiga", "eres una hermosa, fuerte y desde este rincón del mundo, qué bueno que cada día estés mejor", "no sabes la alegría que sentí cuando te vi en este vídeo", "vamos reina tú puedes", "gracias de verdad por inspirarnos, por imprimir en cada paso esa fuerza de voluntad", dijeron algunos en su Instagram.