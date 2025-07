Sara Uribe envió contundente mensaje al confirmarse que Fredy Guarín tiene novia: "Me dejó heridas"

El pasado 23 de julio, Fredy Guarín reveló en su cuenta de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores, el rostro de María José Rojas, su nueva novia. Los dos posaron muy felices en medio del Desierto de la Tatacoa y dejaron saber que están en su mejor momento como pareja.

Sara Uribe reacciona al noviazgo de Fredy Guarín

Frente a esta noticia, un usuario de redes se refirió al tema y le expresó que la modelo estaba "muriéndose" al conocer la noticia. Por lo cual, la presentadora no dudó en reaccionar con un gran mensaje, en la que pedía que conocieran su historia y lo que vivió cuando estuvo con él.

"Sí, estuve con un hombre que no sabía lo que quería ni tampoco lo que tenía. Que me hizo creer que su relación estaba rota y me enamoré profundamente. No fui la destructora de un hogar, fui otra víctima de un hombre que no fue claro ni honesto, ni conmigo ni con su familia", empezó diciendo Uribe.

Después de esto, afirmó que pasó por un momento muy complejo y que tuvo que educar sola a su pequeño Jacobo. Asimismo, le sugirió a la persona que le escribió que primero revise su historia para poder hablar de ella.

"Lo que vivió fue doloroso, confuso y me dejó heridas que hoy llevo con dignidad. Criar a mi hijo sola, no es un castigo, es un honor y una fuerza que no todas entienden. No me burlo de ninguna mujer, mucho mejor de una madre, porque yo también lo soy. Respeto el dolor ajeno porque sé o que es sufrir en silencio. Te invito a que conozcas mi historia completa y tal vez así entiendas que antes de juzgar, es mejor preguntar. Yo ya sané, ya aprendí, ya crecí. Ojalá tú también", finalizó.

Frente a estas declaraciones, los internautas no dudaron en reaccionar y varis estuvieron de acuerdo con ella. Afirmaron que estuvo muy bien cómo le respondió, como también hubo quienes se preguntaron la razón por la que está hablando de ese tema cuando Fredy Guarín confirma su noviazgo con María José Rojas.

"Así es Sara", "lo que se permite se repite, así que siga feliz", "¿entonces la atacan y ella tiene que quedarse callada?", "le duele, porque espera que Fredy la busque", "está dolida y punto", "¡Ay Sara!, supéralo", dijeron algunos.