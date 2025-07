Sentenciados del cuarto ciclo del Desafío: capitán puso chalecos sin consultar con su equipo

Gamma obtuvo su primera victoria en el Desafío del Siglo XXI luego de atravesar por un ciclo muy difícil que dejó como eliminada a Isa. Los Súper Humanos conversaron sobre la estrategia que implementarán de ahora en adelante teniendo en cuenta que se está forjando una alianza en su contra para intentar destruirlos.

Mira también: Isa, eliminada del Desafío, se molesta con Cris por hacerlos perder una prueba: “Nos perjudicó”

Lo cierto es que, luego de debatirlo detenidamente, los participantes decidieron enviar dos Chalecos de Sentencia a una sola casa y fue precisamente Yudisa la encargada de dar a conocer esta noticia en Alpha.



Quiénes quedaron sentenciados en el cuarto ciclo del Desafío

La atleta cruzó la puerta de la casa morada y aprovechó para hacer énfasis en que es clara la guerra que hay entre los morados y los naranjas: “Yo digo que ya es como un poco evidente la cosa de los chalecos entonces pues a lo que vinimos, a darla toda siempre, yo digo que ninguno aquí se queda con nada en absoluto y pues a seguirlo dando todo”, mencionó.

Mira también: Guajira y Ricky, del Desafío, se sacaron los trapitos al sol: “Las personas te traicionan”

Publicidad

Eleazar, capitán de Alpha, tomó la vocería. En esta ocasión le puso la temida prenda a Juan, quien recibió muy bien la decisión, y también a Sathya. Esta última elección causó sorpresa principalmente en Manuela, quien había tenido un bajo rendimiento en el Box Blanco y hasta había aceptado ir al Desafío a Muerte.

A pesar de su inconformidad, Sathya se levantó para ponerse la prenda sin mostrarse molesta por la situación en frente de su rival. Una vez Yudisa se marchó, Manuela aprovechó que todos sus compañeros estaban congregados para disculparse con su colega, argumentando que se sentía un poco culpable por lo que sucedió durante la primera prueba del cuarto ciclo.

Publicidad

Mira también: Dani tenía el presentimiento que iba a volver al Desafío: le reveló su teoría a Andrea Serna

“Te pido perdón porque sé que en esta pista fue como mi… Pues no perdón, pero sí siento que fue como mi responsabilidad en parte por no haber ganado porque probablemente no hubiéramos quedado de primeros, pero esa caída sí nos restó el segundo puesto y nada, quiero expresarlo porque no es bueno guardarse nada de eso y siento que todos los sueños de todos son válidos acá, nadie quiere tener un pie por fuera, pero siento que si llega es asumirlo con la frente en alto y a lo que vinimos”, dijo.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.