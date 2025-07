Dani tenía el presentimiento que iba a volver al Desafío: le reveló su teoría a Andrea Serna

En este capítulo 16 del Desafío Siglo XXI los sentimientos estuvieron a flor de piel, en donde las lágrimas fueron las protagonistas. Anoche tres participantes abandonaron la competencia, pero uno tomó la decisión de abandonar el programa de Caracol Televisión.

Se trata de Claudia, del equipo Beta. Aunque lo había dado todo en la Ciudad de Las Cajas, confesó que le demostró a Abrahan, el capitán, que ella podía, pero en los últimos días no se había sentido bien.

“Son como motivos muy personales que están aquí. Ya lo viví y esto no es para cualquiera, de verdad que admiro a todos los que estamos acá, porque es muy duro. Esto me ayudó a valorar más las cosas. Me voy con una enseñanza muy grande”, expresó.



Cómo sabía Dani que iba a regresar al Desafío

Después, Andrea Serna les dice que un rato volverá a comunicarse con ellos, porque llamó a Magic y Dani, los participantes que se encuentran en el Cubo de los Eliminados. Ellos no se esperaban esa noticia, por lo cual, se sorprendieron y aún más cuando reveló que la hermana de Tina volvía al Desafío.

Dani estaba muy feliz que se le salieron las lágrimas y brincó de la emoción. Segundos después, le contó a la presentadora del programa cómo ella presentía que iba a volver. En el minuto 16:13 cuenta que vio unos animalitos rondando por ahí y para ella fue una señal del universo.

“Cuando llegué aquí, yo le conté a Magic que vi dos maripositas amarillas, yo creo mucho en eso. Había una en el televisor y otra ahí, y le conté, y sentí que era mi hermana y yo. Él me dijo, ‘usted sí está bien mal’, me trató de loca. Le estoy comprobando que las palabras tienen poder. No lo puedo creer, Dios mío”, afirmo.

Cuando Andrea le comunicó que podía hacer las maletas porque pronto la iban a recoger, salió, corrió al segundo piso a alistarse. Minutos después entró a la casa Beta con la siguiente frase “llegó su patrona”. Lo primero que hizo fue abrazar a Tina y luego a todo el equipo.

