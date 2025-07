Integrante de Beta renunció al Desafío: quién es su reemplazo y cuál fue la noticia sobre su plata

Claudia, integrante de la casa Beta en el Desafío del Siglo XXI, renunció oficialmente a la competencia, así lo dio a conocer durante el capítulo 16 del reality de los colombianos. Cabe aclarar que su malestar inició desde el primer ciclo de la competencia en el que la casa azul estuvo sin alimentos, pues se sentía débil físicamente para dar lo mejor de sí misma en el terreno de juego.

Mira también: La respuesta de Rata cuando le preguntaron si era mejor que Sensei, del Desafío

El hecho tuvo lugar antes del Desafío a Muerte en el que hay seis participantes de Gamma y dos de Omega en riesgo de eliminación. Tras comentarles la situación a sus colegas, la modelo tuvo que explicarle las razones de su decisión a la presentadora Andrea Serna.

“Decido irme, renunciar. Esto me ayudó a valorar más las cosas que uno realmente no le pone cuidado, tengo una cama, tengo comida, tengo a mi familia cerca y aquí aprendí eso, entonces sé que me voy con una enseñanza muy grande”, dijo.

Publicidad

Mira también: Katiuska dice que quiere medir fuerzas con Guajira en el Desafío para "bajarle un poquito los humos”



Cuánta plata se llevó Claudia con su renuncia al Desafío

Ante el tenso momento, la conductora del formato no solo le recordó a la competidora el sueño que tienen muchos atletas de ser parte de esta edición del programa, sino que también le explicó qué pasaría con todo el dinero que recogió en los tres ciclos de la producción en los que estuvo.

“Claudia, tú fuiste una de esas 54 mil personas que soñó con estar esta temporada y hoy decides dar un paso al costado dejando un espacio que pudo ser de otra persona. Como sabes, por reglamento, quien renuncia pierde todo, incluyendo el dinero. Despídete de tu equipo y recoge tus cosas”, mencionó.



Quién es el reemplazo de Claudia en el Desafío

Serna se comunicó con Dani y Magic en El Cubo de ditu para anunciar que la joven regresaría a la competencia. Después de preparar sus cosas y despedirse de su colega, la hermana de Tina llegó con energía a la propiedad azul y se mostró muy cercana a sus compañeros, incluido Abrahan a pesar de las discusiones que llegaron a presentar en el pasado.

Publicidad

Mira también: Por qué Claudia se negó a ir a la prueba del Desafío: tuvo que ser reemplazada por Tina

Mientras tanto, en las otras casas reaccionaron a la despedida de Claudia y hasta la calificaron de “cobarde”.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.