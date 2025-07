Por qué Claudia se negó a ir a la prueba del Desafío: tuvo que ser reemplazada por Tina

Beta tuvo que cambiar su estrategia para competir a último minuto en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Inicialmente, los Súper Humanos de la casa azul habían acordado que irían Abrahan, Gero, Valentina y Claudia al Box Azul; sin embargo, la modelo confesó que no se sentía en óptimas condiciones para dar su cien porciento en la pista.

Mira también: Se forja una nueva alianza en el Desafío de Sentencia y Bienestar: la puntería es clave

La joven se acercó a Tina para pedirle que la reemplazara; sin embargo, cuando este comentario llegó a oídos del líder del grupo causó un poco tensión, pues él aseguró que ella era la ficha que necesitaban para la contiendan debido a sus destrezas físicas.

“Estoy preocupada. Bebé, sí, escúchame. Me está doliendo tanto acá (señalándose el abdomen bajo) (…) Respiro y me duele y allá voy a necesitar respirar harto (…) Yo voy, pero la verdad me está doliendo mucho, yo solo les digo eso”, reveló.

Publicidad

Mira también: Por qué Leo, del Desafío, peleó con Juan y Eleazar: fuerte discusión en Alpha alertó a Beta

Poco después, cuando estaba decidida a salir de la propiedad rumbo a al Box de agua, fue interrumpida por Gero, quien le propuso prestarle su uniforme a Tina para verificar que sí le quedara y que de esta forma pudiera presentarse en lugar suyo.

Publicidad

“Si no estás en condiciones, yo digo que mejor se quede (…) No, en este momento no sirve el 'voy a mi ritmo' (…) Préstale rápido a Tina un top o algo para ver cómo le queda y si en realidad imposible…”, dijo el cantante.

Posteriormente, realizaron su canto para darse ánimo antes de salir a la contienda y Claudia les deseó muchos éxitos a sus compañeros para dar lo mejor de sí mismos.

Mira también: Él es el novio de Miryan, del Desafío: nombre, FOTOS y cuánto tiempo llevan juntos

Cabe aclarar que Claudia ha llamado particularmente la atención en lo que va del formato debido a que le reclamó a Abrahan por haberla subestimado al inicio de la producción de Caracol Televisión y por protagonizar algunas discusiones con sus compañeros, incluida con Valentina, a quien acusó de supuestamente no ser sincera respecto a lo que piensa sobre los demás integrantes del grupo.

Publicidad

Con su rendimiento en el Box Negro del segundo ciclo, Claudia logró demostrarles a sus colegas que tiene todo para avanzar en la competencia, pues logró ser la primera mujer de dicho encuentro en salvarse de la Muerte.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.