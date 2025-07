Por qué Leo, del Desafío, peleó con Juan y Eleazar: fuerte discusión en Alpha alertó a Beta

Un verdadero momento de tensión fue el que protagonizaron los integrantes de Alpha en el Desafío tras su triunfo en la prueba que tuvo lugar en el Box Rojo. La discusión empezó cuando Leo, apoyado de sus compañeros que asistieron a la prueba, decidió dejarle a Gamma las sala para que pudiera descansar.

Al regresar a la casa morada, Eleazar les reclamó por haber escogido esta medida teniendo en cuenta que los naranjas los atacaron en ciclos anteriores. La situación se salió de control con la intervención de Juan, quien aseguró que, aunque era respetable que entre todos se hubiesen puesto de acuerdo para no afectar a sus contrincantes, esperaba que sus colegas no se llevaran una sorpresa cuando terminaran traicionados.

“Pensé con calma y dije ‘no, no seamos tan malos como fueron con nosotros’. Eso fue lo único que yo opiné”, dijo Leo, a lo que Juan respondió: “Entonces no les mandemos el Chaleco, pues”. Al escuchar el comentario, Leo se salió de sus casillas, pidiendo de esta forma que no lo calificaran como un ingenuo.

“Yo no vuelvo a tomar una decisión aquí (..) Yo no sabía un carajo, yo no sabía. ¿En qué momento se tomó esa decisión, hombre? Yo sí me altero cuando discuto. Si me hablan duro, yo hablo duro. ¿Quién ha dicho que no se les va a mandar chaleco?”, mencionó.

Cabe aclarar que, mientras las mujeres de Alpha intentaban calmar a sus compañeros y evitar que se creara una discusión mayor, las integrantes de Beta alcanzaron a escuchar el altercado desde la zona de lavado de su casa, por lo que hicieron silencio para entender el motivo de la pelea.

Tina fue una de las primeras en reaccionar, calificando a sus contrincantes de “tibios” y añadiendo que tiene miedo de que Abrahan, el líder de su casa, se acerque a los morados para llegar a un acuerdo en el que solo afecten a las mujeres de la casa para él protegerse de ir al Box Negro.

Finalmente, Leo fue elegido para ir a entregar los Chalecos de Sentencia en Gamma y demostrar en qué términos se encuentran ambos equipos, a pesar del acto de solidaridad que tuvieron con ellos.

