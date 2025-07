Felipe Saruma, ex de Andrea Valdiri, impactó con su cambio físico: "Te sienta bien el divorcio"

Felipe Saruma sigue dando de qué hablar por los contenidos que hace para sus redes sociales; sin embargo, en su última publicación en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 5 millones de seguidores, reveló que gracias a su constancia en el gimnasio y a una buena alimentación, logró estar a gusto con su cuerpo.

Mira también: Felipe Saruma reveló cómo es trabajar con él; qué tiene que ver con Luisa Fernanda W

Cómo se ve actualmente Felipe Saruma, ex de Andrea Valdiri

A través de una ráfaga de seis imágenes mostró que está muy feliz con cambio y hasta dejó un mensaje revelando ese secreto que lo ayudó a sentirse mejor. “En busca de una mejor constante. Actividad física y buena alimentación, vamos por más”.

Publicidad

Frente a ello, los seguidores no dudaron en reaccionar y afirmar que así se ve mucho mejor; hasta algunos indicaron que el divorcio con Andrea Valdiri le ha sentado. “Muy guapo y súper inteligente”, “Dios mío Felipe, qué es eso”, “eres un duro mi rey”, “uy no, qué hombre tan espectacular”, “uno con esas ganas de ir a entrenar, pero me pierdo”, “yo haciendo zoom a ver si se borró el nombre de Adhara”, “pero de por Dios pasé rutina y alimentación”, dijeron algunos.

Qué pasó entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma

A mediados del 2023 empezaron las sospechas de que el santandereano y la barranquillera habían terminado, pero ninguno se pronunciaba. Además, dejaron de compartir fotografías juntos y por ello incrementó la idea de que ya no estaban juntos.

Publicidad

Mira también: Felipe Saruma conoció a Tom Cruise y Lina Tejeiro reaccionó: VIDEO del momento

En finales de octubre volvieron a aparecer en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá tomando un avión rumbo a Europa. Posaron muy felices en cada una de las ciudades a las que visitaron para celebrar el cumpleaños de la expareja de Lowe León. En sus redes sociales subieron varias fotografías muy sonrientes desmintiendo que ya no estaban juntos.

Después de unas semanas, cuando regresaron a Colombia, no se les volvió a ver junto en ninguna de las imágenes, por lo cual, notaron algo raro en esta situación. Unos días después, el mismo Felipe Saruma salió a confirmar que habían tomado la decisión de separarse luego de un año y siete meses de matrimonio.

A pesar de tomar distancia, él aún seguía en contacto con las hijas de ella, Isabella y Adhara. Él les dio su respectivo regalo de Navidad y hasta hicieron una llamada, donde ellas le agradecían a él por el detalle que tuvo.