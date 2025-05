Felipe Saruma reveló cómo es trabajar con él; qué tiene que ver con Luisa Fernanda W

Felipe Saruma es reconocido por realizar diferentes videos para campañas y varios famosos. El más reciente que impactó fue el que hizo con Elder Dayán, en donde revivió a Omar Geles en la canción 'El Picantico'. Con ayuda de la inteligencia artificial, lograron recrear el momento donde el artista fallecido se reencuentra con su esposa, Maren García.

Felipe Saruma revela cómo es trabajar con él

Ahora bien, en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 11 mil seguidores, mostró cómo es trabajar en un día con él, en la que debe estar pendiente de todo al mismo tiempo realizando una que otra tarea.

"Mi vida normalmente se basa en dos jornadas, yo estoy mucho tiempo en mi casa radicado en Barranquilla, y eso me gusta también. Aprovecho para hacer mis cortos, tener esa rutina y me ayuda a crear. Últimamente, no has salido bastante trabajo de viajes. Llegué de México y creo que tenemos que ir de nuevo en estos días", empezó diciendo.

En el clip se puede observar, que Saruma aprovecha el momento de su espera en el aeropuerto, para editar los contenidos pendientes. Asimismo, dice que debe madrugar bastante para tomar el vuelo y empezar desde muy temprano con la jornada.

Luisa Fernanda W aparece en video con Felipe Saruma

A la par debe estar al tanto de lo que suceda en Barranquilla, lugar en donde están grabando un video musical con Luisa Fernanda W e Itzza Primera. Después de terminar sus compromisos en Bogotá, toma rumbo para la capital del departamento del Atlántico.

Allá se encuentra con la futura esposa de Pipe Bueno y ella confiesa que el ex de Andrea Valdiri es una persona muy trabajadora. "Es un tipo que está allá y acá. Yo creo que es importante hacer proyectos con propósito. Desde hace varios años, en toda mi carrera en redes sociales, me he dado cuenta de que cuando tú tienes una misión y le pones propósito a todo lo que haces, se vuelve algo gigantesco", expresó.

Luego de revelar todo este que dura casi 5 minutos, los fans describen lo felices que están de ver al santandereano creciendo todos los días. Dicen que es muy bueno en todo lo que hace y que no necesita estar en alguna polémica para que hablen de él en redes, como actualmente lo hacen los usuarios por su contenido.