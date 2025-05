Sofía Vergara tendrá su propio monumento en Barranquilla junto al de Shakira: cuál es más grande

Al igual que Shakira, Sofía Vergara tendrá su propio monumento en su ciudad natal, así lo confirmó el alcalde mediante una publicación que realizó en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter): “A orillas del río Magdalena, Barranquilla se llenará de orgullo con un homenaje a una trayectoria que ha llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto de todo el mundo”, escribió.

¡Una nueva estrella llegará para brillar en el Gran Malecón! 👏🏼



A orillas del río Magdalena, Barranquilla se llenará de orgullo con un homenaje a una trayectoria que ha llevado el nombre de nuestra ciudad a lo más alto de todo el mundo.



— Alejandro Char (@AlejandroChar) May 26, 2025

Por el momento, se está llevando a cabo la instalación del busto de 'La Toti', que estará ubicado en la Plaza de las Luces del Gran Malecón del Río Magdalena, muy cerca de la estatua de la intérprete de temas como 'Antología', 'Te felicito', 'Día de enero, 'Sale el sol', 'Can't remember to forget you', entre otras canciones.

Desde hace meses, el mandatario había dado a conocer que estaba trabajando en este proyecto para resaltar el nombre de las figuras que han dejado el nombre de la región en alto a nivel internacional. Se sabe que la obra fue creada por Yino Márquez, quien también se encargó de la figura de la expareja de Gerard Piqué, la cuál se inauguró en diciembre de 2023, mide 6.5 metros y está elaborada con materiales como el bronce y el aluminio. Se espera que la de Vergara sea un poco más grande.

Asimismo, trabajó en la silueta del Joe Arroyo que está ubicada en el parque de los Músicos y que mide 9 metros de altura y alcanza casi los 16 de su base. Este ejemplar está construido con hormigón y bronce.

La estatua de Sofía Vergara está en una zona cerrada, por lo que pocas personas ajenas al cuerpo de trabajo tienen acceso a ella, y está forrada a la espera de ser descubierta frente a propios y turistas.

Las reacciones en redes sociales ante la noticia no se han hecho esperar, pues muchos desean conocer el resultado y anhelan tener la posibilidad de poder visitarla: "Ojalá quede bonita", "Espero que quede bien hermosa", "Ahora el Malecón se va a llenar de famosos", "Necesito verla antes de decir cualquier cosa", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.