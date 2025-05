Este era el mayor miedo de Mandíbula, humorista de Sábados Felices, días antes de morir

Caracol Televisión emitió el Expediente Final de Mandíbula, una de las figuras más representativas del humor en Colombia. Durante el capítulo, familiares y amigos de la producción recordaron cómo su salud se fue deteriorando desde que lo diagnosticaron con un infarto cerebral y alzhéimer, pues notaron que con el paso de los días iba olvidando sus rutinas humorísticas y hasta la identidad de algunos de sus compañeros de set.

El mayor miedo de Mandíbula antes de morir

Sus allegados concuerdan en que lo querían trasladar a un centro especializado para su condición; sin embargo, Gloria Grajales, su última pareja sentimental se negó a someterlo a esta experiencia. De acuerdo con las versiones entregadas en el programa informativo, Mandíbula le temía a permanecer solo en sus últimos días de vida, por lo que con frecuencia pedía estar rodeado de sus seres queridos.

"Él decía 'tengo miedo, tengo miedo', entonces no lo dejábamos solo ni un momento y hacíamos actividades. Yo me le acercaba mucho por, le hacía preguntas, masajitos", mencionó Olga Grajales, hija de Rodríguez, cuando le preguntaron sobre cómo hizo su progenitor para pasar unos días en la clínica teniendo en cuenta que fue internado por una neumonía aguda.

Gloria, por su parte, recordó que la última semana de vida fue la más compleja, pues, a pesar de que todos sumaban esfuerzos para darle comida y mantenerlo nutrido, no lograba pasar bocado, lo que lo debilitó mucho más.

De qué murió Mandíbula

El 27 de mayo de 2022 a las 5:05 a.m. se apagó la vida de 'El feo' más querido y admirado de Colombia por complicaciones asociadas con el COVID-19. Mandíbula recibió el acompañamiento de un sacerdote y de las personas más cercanas a su círculo, quienes no dudaron en darle el último adiós con cariño mientras oraban por él.

"Yo dije 'no, él sale de esta', yo lo llamo el hombre de hierro (...) porque él está bien y el COVID no va a poder con él, no pudo en 11 años la enfermedad, no va a poder el COVID", dijo Gloria antes de recibir la recomendación médica de despedirlo debido a que tenía afectados los pulmones.