Impactante cambio de la hija de Diomedes Díaz tras tener gemelos: como si no hubiera dado a luz

Betsy Liliana apareció en las historias de su perfil oficial de Instagram, donde recoge más de 900 mil seguidores, para dar una actualización sobre cómo avanza su posparto y en qué estado se encuentran sus hijos. Sin embargo, la mujer dividió opiniones al mostrar cómo luce su cuerpo, pues lució con el abdomen tonificado y sin despertar sospechas de que gestó a dos bebés.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, dado que muchos aprovecharon el espacio en las plataformas digitales para asegurar que el resultado se debía a las cirugías estéticas a las que aparentemente se sometió en el pasado y que le habrían servido para presentar un aspecto mucho más recuperado en la actualidad.

"No sé quién eres, pero el bebé tenía era un apartamento 😂", "Cómo harán, yo parezco un tamal y mi hija tiene 11 meses 😢", "Lipo tusa... El mejor remedio. Quedó regia", "¿Ya comenzó? Siempre quieren mostrar esa perfección después de tener hijos, ya teniendo lipos anteriores no quedan barrigonas", "Obvio las operaciones que tenía antes de su embarazo quedaron en la normalidad: la marcación abdominal. Le pasó lo que le pasó a La Valdiri, ahora solo quedan retoques con el cirujano y lista de nuevo , lo que es tener plata 👏", son algunos de los mensajes que le han dejado.

Supuesta infidelidad contra Betsy Liliana

En redes sociales se filtró una fotografía que mostraba a Evelio Escorcia, expareja de Betsy Liliana, con Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías. La situación tomó mucho más fuerza teniendo en cuenta que la hija de 'El Cacique de la Junta' se encontraba en la dulce espera de sus dos hijos. Al respecto, el programa de entretenimiento La Red reveló las declaraciones de una de las hermanas de Betsy Liliana, quien se refirió al caso.

"Ella nunca me cayó bien, yo nunca vibré con ella (refiriéndose a Dayana), siempre me pareció que mi hermano era demasiado bueno para ella, para esa. Y bueno, el tiempo al final me dio la razón (...) De parte de ella siempre hubo un coqueteo que a mí no me gustó y cuando yo hice el comentario o algo, me lapidaron a mí", dijo Kelly Díaz.

