Alpha no quiere de regreso a Sathya tras incertidumbre con la salud de Cami

Al inicio de este capítulo 9 del Desafío Siglo XXI, Alpha empezó a analizar la probabilidad de quién podría ocupar el lugar de Cami, dado caso que, ella tenga que abandonar la competencia por lo que le ocurrió en el pie.

Qué dijeron en Alpha de Sathya

Pensaron de una vez en Sathya, quien actualmente está el Cubo ditu junto a Pineda, otro de los eliminados del reality de Caracol Televisión. Eleazar, líder de Alpha, dijo que no querían que su excompañera volviera al equipo, porque necesitaban estar más fuertes.

Por su parte, Manuela indicó que a ella le cae muy bien Sathya, pero asegura que, después del castigo, su ánimo decayó y por eso los resultados del Desafío a muerte, en donde ella quedó de últimas y tuvo que abandonar a sus compañeros.

Es de resaltar que, Cami ya volvió al equipo Alpha, pero por recomendación médica ella no puede competir aún; sin embargo, todavía no han salido los resultados de los exámenes que le realizaron. Por lo cual deberá esperar qué le aconsejan para no afectar su salud.

