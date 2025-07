Qué le pasó a Cami, excapitana de Alpha, en el Desafío: no logró continuar con la prueba

Luego de que Andrea Serna se pusiera en contacto con las casas Alpha, Beta, Gamma y Omega para el Desafío de Sentencia y Hambre, los participantes llegaron al Box Rojo y se dispusieron a realizar la prueba. Sin embargo, esta se vio interrumpida repentinamente por Cami, quien no logró seguir con su participación.

Luego de su último paso por el Box Rojo, la creadora de contenido digital empezó a presentar algunas molestias en su tobillo, pues se observó el momento exacto en el que se quitó la media y el zapato de este pie para intentar calmar el dolor.

Esto ocurrió cuando Beta y Omega se estaban enfrentando, por lo que la presentadora del programa tuvo que interrumpir para aclarar que habría cambios en la última etapa de este enfrentamiento.

“Desafiantes, por recomendación médica, Cami no va a seguir en esta prueba, así que, en términos de igualdad en esta competencia, ¿quién de Omega no juega más hoy?”, preguntó. Ante ello, María C se ofreció para quedar fuera en esta ocasión.



Cómo se golpeó Cami en el Desafío de Sentencia y Hambre

La excapitana de Alpha, al parecer, se lesionó cuando estaba haciendo fuerza contra Yudisa sobre la plataforma inestable, pues su compañera la derribó y ella terminó cayendo sobre uno de sus pies y para luego quedar tendida sobre los sacos de arena dispuestos por la producción para que los desafiantes no impactaran directamente contra el suelo.

Qué ha hecho Cami en el Desafío

Cami ha dado de qué hablar en los últimos capítulos de la producción de Caracol Televisión por varios motivos. Dentro de ellos se destacan la propuesta que hizo de librarse del Chaleco de Sentencia teniendo en cuenta que era la líder de la casa morada, la vez que asumió el castigo de cortarse el cabello y la decisión que tomaron sus compañeros de relevarla del cargo poco después.

A pesar de ello, la joven mantiene una buena relación con sus colegas, destacando de esta forma por su sentido de pertenencia con el equipo.

