Pineda destapó que la sentencia de Abraham que lo llevó a la eliminación sí fue "personal"

Durante el Desafío Sin Filtro, la plataforma de Caracol Televisión ditu mostró la convivencia de Sathya y Pineda una vez salieron de la competencia al quedar eliminados en el Desafío a Muerte que tuvo lugar en el Box Negro durante el capítulo 6.

En este encuentro, la Súper Humana cuestionó a su compañero acerca de la decisión que tomó Abrahan, capitán de Beta, de mandarlo a defender su cupo en el programa teniendo en cuenta que hasta ahora se encontraban atravesando por el primer ciclo de la producción.

“La verdad ese comentario de ‘no es personal’ no me pareció”, dijo la joven, a lo que el exmilitar contestó: “yo se lo dije. Se lo dije a él y se lo dije a todos (…) Sí es personal y no quiere decir con esto que yo lo esté tomando a mal, pero sí es personal porque usted dentro de su cabeza y de su estrategia tomó la decisión de mandarme a mí”.

Posteriormente, el exintegrante de admitió que en ese momento no se opuso a recibir el Chaleco de Sentencia, sino que asumió esta situación con mucha determinación, pues estaba seguro de sus capacidades y de que daría lo mejor de sí mismo en el terreno de juego.



El argumento de Abrahan contra Pineda

Cuando algunos integrantes de la casa azul se mostraron indispuestos por su elección y hasta percibieron este gesto como arbitrario, el líder dio una explicación:

"Porque es poner en riesgo a Magic también al final (...) Aunque suene mal siento que... Dijimos que no íbamos a dejar más cosas al azar, entonces yo digo o propongo este (...) Una ruleta rusa no me parece", explicó en medio del tensionante momento.

