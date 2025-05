Juan Pablo Raba destapó cómo inició su relación con Mónica Fonseca cuando ella se estaba "separando"

Juan Pablo Raba lanzó un nuevo capítulo de su podcast Los Hombres Sí Lloran en el que la invitada especial fue su esposa Mónica Fonseca, con quien tiene dos hijos. Durante el episodio hablaron profundamente de temas de pareja, tal es el caso del inicio de su romance y cómo decidieron tener hijos, a pesar de que ella considera esto como una asunto "irresponsable".

Según mencionó, empezaron a salir cuando ella se estaba separando de un exesposo y, aunque no revelaron identidades, los internautas recordaron que la presentadora sostuvo una relación con Mark Tache que llegó a su fin en 2011.

"Pues cuando empezamos realmente a estar juntos, y no nos hemos separado desde entonces, yo me acuerdo que... ¿Como a la semana más o menos fue? Yo te dije que nos íbamos a casar y que íbamos a tener hijos. Tú me dijiste 'estás chiflado, yo me estoy separando en este momento' y me dijiste 'yo nunca voy a tener hijos' (...) Yo te dije 'lo de la separación pasa, te lo digo por experiencia. Tienes tres meses para pasar ese tránsito y lo de los hijos ya veremos'", mencionó el destacado actor.

Asimismo, Raba aseguró que a los tres meses acordaron no tocar más el tema de los niños y fue la misma Fonseca la que trajo a colación el asunto nueve meses después, añadiendo que solo se aventuraría a tener uno. en el encuentro, Mónica tomó el comentario con buen sentido del humor y explicó por qué estaba predispuesta ante la idea de agrandar la familia y qué la llevó a cambiar de opinión.

"Es sumamente irresponsable tener hijos y el que quiera, puede decir lo que quiera, me puede detestar por esto, pero sabes lo que pienso de traer hijos al mundo (...) Sigue siendo un ejercicio de ego bien grande. Adoptar es otro cuento", explicó.

Posteriormente, indicó que ella notó en su esposo no solo un gusto por la idea de ser padre, sino casi que una necesidad, por lo que emprendió este viaje teniendo en cuenta que Juan Pablo haría un buen trabajo.