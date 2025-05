Tras una larga espera, Armonio impresiona a César Escola con un regalo muy especial

La gala arrancó con la emotiva presentación de Yo Me Llamo Ángela Aguilar. Su interpretación tocó el corazón del público, pero el jurado no dejó pasar algunos momentos en los que perdió el timbre vocal, sugiriéndole explorar más el color de su voz.

El segundo en subir al escenario fue el doble de José Luis Perales, cuya actuación dejó sin palabras a los jueces. Luego, la energía dio un giro con la llegada del imitador de Martín Elías. A pesar de su entusiasmo, olvidó la letra en dos ocasiones, un tropiezo que lo dejó visiblemente afectado.

El doble de Luis Alfonso sorprendió al subirse al escenario con una guitarra. Aunque se notó algo incómodo, el jurado reconoció su valentía. Poco después, Yo Me Llamo Gloria Trevi encendió el escenario con una fuerza escénica arrolladora, dejando claro su dominio artístico. Por otro lado, el imitador de Raphael ofreció una interpretación nostálgica que destacó por su evolución y profundidad emocional.

No todas las presentaciones brillaron. La doble de Paquita la del Barrio desafinó, recibiendo duras críticas. Lo mismo ocurrió con Yo Me Llamo Pitbull, quien también enfrentó problemas de afinación, aunque su energía lo ayudó a mantenerse en competencia. Por su parte, el imitador de Dean Martin no logró convencer al jurado con su manejo del micrófono.

Antes de revelar quién sería el ganador de la noche, el escenario recibió una visita inesperada: Armonio regresó con un regalo muy especial para César Escola, el nuevo OPPO Reno13.

Finalmente, el imitador de Raphael fue coronado como El Mejor de la Noche, llevándose 20 millones de pesos y dejando en riesgo de eliminación a Paquita la del Barrio, Martín Elías y Dean Martin.